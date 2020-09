'Poštovat ću odluku o nošenju maski, ali žalosno je što to rade kako bi me prisilili da je nosim'

Zastupnica Domovinskog pokreta u vrijeme dok je nošenje maski u Saboru bilo samo preporuka uporno ih je odbijala nositi. Odluku o obveznom nošenju maski će poštovat jer želi sudjelovati u raspravama...

<p>U sabornici nošenje maske postaje obvezno odnosno više to nije samo preporuka. Zastupnica Domovinskog pokreta <strong>Karolina Vidović Krišto,</strong> na konstituirajućoj i prvoj izvanrednoj sjednici, uporno je to odbijala napraviti unatoč brojnim upozorenjima predsjedavajućeg, tvrdeći da nema dovoljno jakih dokaza da maske štite od zaraze koronavirusa. .</p><p>- Jasno i glasno sam rekla, ako Sabor izglasa da se mora nositi maska ja ću se pridržavati te odluke jer želim sudjelovati u raspravama i zato što smatram da je parlamentarna demokracija nešto dobro. Žalosno je da oni donose tu odluku kako bi me prisilili da je nosim. Bilo bi bolje da su izglasali tu odluku zato što je maska nešto što je korisno - kazala je Vidović Krišto.</p><p>Napomenula je da unatoč ovoj odluci i dalje stoji kod svog ranijeg stava. Podsjetila je da je ranije na saborskoj sjednici nakon upozorenja predsjednika Sabora <strong>Gordana Jandrokovića</strong> da mora nositi maku, tražila odgovor zašto, ako je riječ samo o preporuci. </p><p>- Odgovorio mi je zato što svi nose, što je prilično gadan argument. Tako su počeli svi totalitarni režimi. Svi to rade, radi i ti - kazala je Vidović Krišto. </p><p>Podsjetimo, Predsjedništvo Sabora s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju jednoglasno je odlučilo da su maske na sjednicama Sabora obvezne za sve. Na ulazu u sabornicu tražit će se od zastupnika da stave masku. No kako to nije jamstvo da će svi u Velikoj vijećnici to i poštovati predsjedavajući će zastupnika koji ne poštuje obvezu prvo upozoriti. Oni koji to neće poslušati dobit će opomenu s isključenjem s rasprave toga dana. napravit će se prekid sjednice i zamoliti saborsku stražu da tog zastupnika ili zastupnicu udalje sa sjednice. </p>