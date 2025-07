Posumnjali na bivšu misicu, ali i Prnjak poslala fotku glasanja. Tko je onda pomogao HDZ-u?

Iako je prva sumnja da su HDZ-u i HGS-u u formiranju splitskog Gradskog vijeća i odabiru Igora Stanišića za predsjednika pala na SDP-ovce, i to zato jer je Davor Matijević tražio da glasovanje bude tajno, čini se da ni on, niti Katarina Prnjak nisu oporbi podmetnuli 'kukavičje jaje'. Matijević je svoje listiće o glasovanju za predsjednika vijeća, na kojem se vidi ga je glasovao za Jakova Prkića iz stranke Direkt, na društvenim mrežama objavio još jučer, a jedini krimen njegove kolegice i bivše misice jest što nema društvene mreže pa je dokaz o tome kako je glasovala slala na direktan upit. Na njegovoj fotografiji vidljivo je da je snimljena u 10.49, a na njezinoj da je glasovala u 10.56 sati.

- Pored Jakova Prkića uopće nije bilo dileme, on je unutar naše koalicije bio kandidat za zamjenika gradonačelnika na lokalnim izborima, on je i naš prijatelj tako da drugih opcija jednostavno nije bilo. Prkić, Matijević i ja smo odmah po završetku vijeća pokazali svoje dokaze. Kolega Marinko Biškić svoj listić nije fotografirao, ali vjerujte da on nije taj s obzirom na njegovu povijest odnosa s Kerumovom tvrtkom koja mu je u stečaju ostala dužna, a taj dug gotovo ga je stajao egzistencije. Sigurna sam da bi prije sebi ruku otkinuo nego glasovao za Igora Stanišića – kaže nam Katarina Prnjak dodajući da ne želi ni u koga upirati prstom, ali da će na sjednici o rebalansu proračuna postati sasvim jasno tko je ta misteriozna 16. ruka koja je pomogla u odabiru Stanišića za predsjednika, a time i formiranja Gradskog vijeća čime je Split izbjegao izlazak na ponovljene izbore.

Franko Kelam iz Mosta kojega su u svoj tabor tjednima pokušavali privući i lijevi i desni svoje listiće koji je poništio objavio je u petak. Na njima je vidljivo da nije zaokružio nikoga, no na njima je dopisao 'kandidata' broj 2, uz broj napisavši "Split – bez igrica i trgovine". Svoje listiće fotografirali su i članovi stranke Centar, njih 11, kao dokaz da nisu ni oni. Sve fotografije objavili su na društvenim mrežama, a uz listiće stavljali su ili neki osobni predmet ili su fotografirali ruku s prepoznatljivim nakitom ili satom. SDP-ovci su uz glasački listić stavljali osobne iskaznice.

A tko je onda ta 16. ruka? Podsjetimo, nakon proteklih lokalnih izbora desni blok imao je 15 sigurnih ruku - HDZ je osvojio 10, HGS četiri, a priklonio im se i jedan HSP-ovac. Isto toliko je vijećnika bilo od centra lijevo - stranka Centar je na izborima osvojila 11 mjesta te su s koalicijom SDP-Možemo-Direkt također brojali 15 mandata. Franko Kelam iz Mosta nosio je etiketu onoga tko će odlučiti, no nisu ga uspjeli slomiti ni jedni ni drugi.

Kako doznajemo, inicijativa o tajnom glasovanju za predsjednika vijeća stigao je iz stranke Centar, a izložio ju je Matijević. Centar je zauzvrat odlučio podržati Prkića, s kojim su se razišli raspadom stranke Pametno u kojoj su bili i on i bračni par Puljak. A nije tajna ni da se na lokalnoj razini SDP i Centar, za razliku od nacionalnih dimenzija, baš i ne vole. No, kažu nam naši izvori, tko god da se priklonio HDZ-u i Kerumu, neće to dugo moći skrivati.

Kako nam navodi naš izvor, Matijević je prijedlog o tajnom glasanju pristao izložiti smatrajući kako su s Prkićem sigurni da imaju predsjednika Gradskog vijeća i da ne bi bilo u redu da se vidi tko je njihova 16. ruka. Naime, Prkić je imao 15 potpisa podrške za kandidaturu, a nakon glasovanja je dobio 14, što znači da je netko iz s lijevog spektra preletio na desni.

Što se tiče Matijevića, on je tijekom kampanje na lokalnim izborima stalno bio u fokusu javnosti zbog navodnih nekretninskih apetita. Na izborima nije postigao veliki uspjeh te je ubrzo nakon njih smijenjen na mjestu šefa splitskog ogranka SDP-a, baš kao i vodstva u još tri velika grada: Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Sada se šuška se da nije izgledan čak ni Matijevićev ostanak u toj stranci, a ako se to dogodi, SDP će u Gradskom vijeću predstavljati samo Katarina Prnjak.