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Pothvat Aquariuma Pula: 'U Istru selimo periske iz Venecije!'

Piše Zorana Bajt, Dijana Marić Odobašić,
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Pothvat Aquariuma Pula: 'U Istru selimo periske iz Venecije!'
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Iz mulja venecijanske lagune pulski biolozi izvadili su pet periski koje žele razmnožiti

Preuzeli smo pet odraslih jedinki plemenite periske (Pinna nobilis) iz Venecijanske lagune, gdje se nalazi jedna od rijetkih preostalih većih populacija ove vrste u Sredozemlju, procijenjena na oko 10.000 jedinki. Koristi ćemo ih za razmnožavanje. Objavio je to Aquarium Pula na društvenim mrežama.

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