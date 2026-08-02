Iz mulja venecijanske lagune pulski biolozi izvadili su pet periski koje žele razmnožiti
PRONAŠLI IH U LAGUNI PLUS+
Pothvat Aquariuma Pula: 'U Istru selimo periske iz Venecije!'
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Preuzeli smo pet odraslih jedinki plemenite periske (Pinna nobilis) iz Venecijanske lagune, gdje se nalazi jedna od rijetkih preostalih većih populacija ove vrste u Sredozemlju, procijenjena na oko 10.000 jedinki. Koristi ćemo ih za razmnožavanje. Objavio je to Aquarium Pula na društvenim mrežama.
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