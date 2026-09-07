'Potočari imaju svoje čuvare': Majke Srebrenice osudile su veličanje koljača Ratka Mladića

Udruženje Majke Srebrenice oštro je osudilo ‘ponovno buđenje četničke ideologije’ nakon poruka navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić, dok je Misija OESS-a u BiH kritizirala izravni prijenos njegove komemoracije iz Beograda na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS).

Tijekom sinoćnjeg susreta beogradskih nogometnih klubova na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovijed “Pravac Potočari” čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovijed prije nego li je u ljeto 1995. počinjen genocid u Srebrenici.

„Pravac Potočari nije navijanje. To je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića“, poručili su iz udruženja Majke Srebrenice.

Istaknuli su da takve poruke smatraju dijelom četničke ideologije i poručile da u Potočarima gdje je veliki spomen kompleks groblja više neće moći nikada ući.

„Ali danas Potočari imaju svoje čuvare, Majke Srebrenice. Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare“, poručile su.

Pozvale su institucije BiH i međunarodnu zajednicu da reagiraju i sankcioniraju veličanje ratnih zločinaca i poruke koje “prizivaju genocid”.

Od jutros entitetska Radio televizija Republike Srpske prenosi komemoraciju ratnom zločinu Ratku Mladiću iz Beograda.

Taj potez osudili su iz misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Izrazili su zabrinutost zbog prijenosa komemoracije na RTRS-u, tijekom koje su govornici u više navrata veličali Mladića.

„Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice“, priopćio je OESS.

OESS je pozvao Regulacijsku agenciju za komunikacije BiH da procijeni je li RTRS prekršio programska pravila.