Udruženje Majke Srebrenice osudilo je veličanje Ratka Mladića na nedavnom nogometnom susretu, ističući da takve poruke mržnje ne smiju imati mjesta u Potočarima, dok međunarodna zajednica poziva na sankcioniranje glorifikacije ratnih zločinaca.
'Potočari imaju svoje čuvare': Majke Srebrenice osudile su veličanje koljača Ratka Mladića
Udruženje Majke Srebrenice oštro je osudilo ‘ponovno buđenje četničke ideologije’ nakon poruka navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić, dok je Misija OESS-a u BiH kritizirala izravni prijenos njegove komemoracije iz Beograda na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS).
Tijekom sinoćnjeg susreta beogradskih nogometnih klubova na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovijed “Pravac Potočari” čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovijed prije nego li je u ljeto 1995. počinjen genocid u Srebrenici.
„Pravac Potočari nije navijanje. To je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića“, poručili su iz udruženja Majke Srebrenice.
Istaknuli su da takve poruke smatraju dijelom četničke ideologije i poručile da u Potočarima gdje je veliki spomen kompleks groblja više neće moći nikada ući.
„Ali danas Potočari imaju svoje čuvare, Majke Srebrenice. Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare“, poručile su.
Pozvale su institucije BiH i međunarodnu zajednicu da reagiraju i sankcioniraju veličanje ratnih zločinaca i poruke koje “prizivaju genocid”.
Od jutros entitetska Radio televizija Republike Srpske prenosi komemoraciju ratnom zločinu Ratku Mladiću iz Beograda.
Taj potez osudili su iz misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Izrazili su zabrinutost zbog prijenosa komemoracije na RTRS-u, tijekom koje su govornici u više navrata veličali Mladića.
„Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice“, priopćio je OESS.
OESS je pozvao Regulacijsku agenciju za komunikacije BiH da procijeni je li RTRS prekršio programska pravila.
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