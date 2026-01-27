Obavijesti

Potomak Hrvata u Brazilu trči u hrvatskom dresu: Reakcije su pozitivne, viču 'Ajmo Modriću'

Piše Miho Dobrašin,
Fernando Crnković (57) unuk je Hrvata koji su 1896. godine stigli u São Paulo. Hrvatsku je promovirao i u uličnoj utrci među 55.000 trkača

Među 55.000 trkača koji su sudjelovali u novogodišnjoj uličnoj utrci u brazilskom São Paulu nemoguće je bilo ne primijetiti Fernanda Crnkovića (57) u hrvatskom dresu i s divovskim rukavicama s crveno-bijelim kvadratićima. Riječ je o najstarijem spektaklu koji se u najvećem gradu Južne Amerike sa 16 milijuna stanovnika održava već stotinu godina.

