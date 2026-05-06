Potonuo teretni brod kod Grčke

Teretni brod koji je plovio pod zastavom Vanuatua s državljaninom Azerbajdžana i osam turskih državljana, isplovio je iz Albanije s 3000 metričkih tona sode bikarbone i bio je na putu za Ukrajinu kada je potonuo kod Androsa, rekao je dužnosnik obalne straže. Nije odmah bilo jasno što je uzrokovalo potonuće plovila koje su vlasti identificirale kao Corsage C. Vladin dužnosnik rekao je da je pokrenuta istraga o incidentu.

Grčka je nakon poziva u pomoć rasporedila tri broda obalne straže i helikopter, dok je putnički brod imao zadatak locirati tonući teretni brod, rekli su dužnosnici.

Teretni brod koji je plovio prema Ukrajini potonuo je kod grčkog otoka, posada je sigurna

Dva člana posade spašena su iz mora, a sedam iz stjenovitog područja na Androsu, rekao je dužnosnik obalne straže, dodajući da su svi "u dobrom zdravstvenom stanju" prevezeni u otočnu ambulantu.

Dva broda obalne straže za sprječavanje onečišćenja i još dva plovila s odgovarajućom opremom preventivno su postavila plutajuću morsku barijeru jer su vlasti zabrinute zbog potencijalnog curenja goriva, rekli su dužnosnici grčkog ministarstva pomorstva.