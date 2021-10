Stiglo nam je najavljena promjena vremena. Nevrijeme s obilnom kišom i grmljavinom u sklopu sredozemne ciklone stiglo je do Dalmacije, a u cijeloj Hrvatskoj preko noći je bilo pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Glavnina oborina tek stiže.

Mogućnost bujice i poplava

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, već u 8 ujutro u Zemuniku je palo 105 litara kiše po kvadratnom metru. Sredinom dana i u rano popodne jaki grmljavinski oblak zahvatio je okolicu Živogošća, gdje je u svega nekoliko sati palo 115 litara kiše po kvadratnom metru. U Vrgorcu je do 13 sati palo 111 litara, pa je u gradu mjestimice bilo bujica, prenosi Dalmacija danas.

DHMZ je objavio i upozorenje da na području sjevernog Jadrana, Like, Gorskog kotara i unutrašnjosti Dalmacije, a od četvrtka i u središnjoj Hrvatskoj te južnom Jadranu postoji mogućnost bujičnih i urbanih poplava.

Do četvrtka navečer u dijelovima Dalmacije past će više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a najviše oborina moglo bi pasti upravo na otocima, upozorio je DHMZ.

DHMZ najavio obilnu kišu, na obali i grmljavinsko nevrijeme

Podsjetimo, DHMZ je najavio da se danas u cijeloj Hrvatskoj očekuje obilna kiša, a na obali se očekuje grmljavinsko nevrijeme

- Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Oborina će mjestimice biti obilna, osobito krajem dana i u noći, ponajprije na Jadranu i u područjima uz Jadran. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, u drugom dijelu dana na zapadu u okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno do jako jugo, a navečer i u noći na sjevernom Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 19 i 24°C - stoji u današnjoj prognozi DHMZ-a.

Kraj Babljeg ljeta u srijedu, obala u narančastom

- Iznadprosječno toplo vrijeme na kraju rujna i početku listopada, koje u Hrvatskoj popularno nazivamo babljim ljetom ili Miholjskim ljetom, završit će tijekom srijede dolaskom vlažnog i hladnog zraka. Nerijetko će biti obilne oborine, a temperatura zraka će se u četvrtak 7. listopada osjetno sniziti, u unutrašnjosti ponegdje 10 do 15°C u odnosu na one s početka tjedna, 4. i 5. listopada 2021. godine - piše DHMZ.

Sa sjevera nam se približava visinska dolina praćena mlaznom strujom koja će sljedećih dana djelovati na vrijeme u Hrvatskoj.

Izražen frontalni sustav povezan s ciklonom nad sjeverom Italije prelazit će već noćas i sutra preko naših krajeva donoseći oblake i kišu, a mjestimice će biti i izraženih pljuskova s grmljavinom.

Tijekom četvrtka će se nad Italijom i Jadranom dodatno intenzivirati ciklona pa se u Hrvatskoj očekuju još veće količine kiše, osobito na zapadu unutrašnjosti i na jugu zemlje.

Zbog obilne oborine moguće su lokalne bujične i urbane poplave, a naglo će porasti i vodostaj nekih rijeka, primjerice Kupe.

Budući da su još uvijek temperature i zraka i mora relativno visoke moguća je i pojava grmljavinskog nevremena s tučom te pijavica. Nakon juga će zapuhati bura, podno Velebita od četvrtka olujna s orkanskim udarima, a vjetrovito će biti i u unutrašnjosti.

Stoga će osim upozorenja za obilnu kišu i izražene grmljavinske pljuskove, biti i onih za vjetar. Razine upozorenja pratite ovdje. Ova izražena promjena vremena uvod je u hladnije razdoblje koje će uz mjestimičnu kišu potrajati barem do sredine idućeg tjedna - piše DHMZ u prognozi za drugu polovicu ovog tjedna.

Cijela obala je u narančastom što znači da je vrijeme opasno, dok je ostatak Hrvatske u žutom što znači da je vrijeme potencijalno opasno. Za sutra je Kvarner u crvenom, vrijeme će biti izuzetno opasno, a očekuje se vrlo jaka, mjestimice i olujna bura. Najjači udari vjetra bit će 40-70 čvorova (75-130 km/h).

I Hrvatski telekom upozorio

Hrvatski telekom korisnicima na obali jutros je poslao poruku.

- Stiže nevrijeme-zaštite opremu. Danas se očekuje grmljavinsko nevrijeme na vašem području. Kako biste zaštitili svoje uređaje preporučamo da isključite telefonski i strujni kabel iz utičnice - napisali su.