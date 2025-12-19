Potopljen grad luksuza, ulice Dubaija postale rijeke, policija upozorava: 'Ne izlazite van!'

Dubai se u četvrtak našao pod naletom snažnog nevremena koje je u svega nekoliko sati potpuno poremetilo život u gradu. Obilna kiša i jaka grmljavina izazvale su naglo nakupljanje vode, zbog čega su brojne prometnice završile pod vodom, a kretanje vozila postalo gotovo nemoguće.

Poplave su se brzo proširile na različite dijelove grada, a posljedice su se osjetile i u zračnom prometu. Letovi u zračnim lukama u Dubaiju i Abu Dhabiju kasnili su ili su bili preusmjereni, dok su putnici čekali rasplet vremenske situacije.

Zbog pogoršanja uvjeta policija je reagirala slanjem hitne obavijesti stanovnicima. Putem poruka na mobilnim telefonima građanima je poručeno da ostanu u svojim domovima te da izlaze samo ako je to neizbježno, najmanje do petka u podne.

Iz Nacionalnog meteorološkog centra priopćili su kako su upozorenja na obilne oborine na snazi tijekom četvrtka i petka, ponajprije za područja Dubaija i Abu Dhabija, gdje se očekuju najizraženiji pljuskovi.

Na oprez je pozvala i Civilna zaštita Abu Dhabija, upozorivši na nagle promjene vremena i povećan rizik od bujičnih poplava. Građanima je savjetovano da izbjegavaju nizinska područja i mjesta na kojima se voda može brzo zadržavati.

Nestabilno vrijeme ne pogađa samo Ujedinjene Arapske Emirate. Zbog najavljenih obilnih kiša razina pripravnosti podignuta je i u drugim zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući Katar i Saudijsku Arabiju, izvještava The National News.

Sličan scenariji gledali smo i u travnju 2024. godine kad su u UAE-u zabilježili rekordne količine oborina koje su izazvale velike poplave u Dubaiju i drugim gradovima. Prometnice su tada bile neprohodne, brojni objekti poplavljeni, a rad Međunarodne zračne luke Dubai, najprometnije svjetske zračne luke za međunarodni promet, bio je ozbiljno narušen zbog problema s odvodnjom.