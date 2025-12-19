Obavijesti

News

Komentari 0
STRAŠNE SCENE

Potopljen grad luksuza, ulice Dubaija postale rijeke, policija upozorava: 'Ne izlazite van!'

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 2 min
Potopljen grad luksuza, ulice Dubaija postale rijeke, policija upozorava: 'Ne izlazite van!'
4
Foto: Profimedia

Snažne grmljavinske oluje izazvale su kaos u Dubaiju i Abu Dhabiju, a meteorološka upozorenja na snazi su i u ostatku Perzijskog zaljeva.

Dubai se u četvrtak našao pod naletom snažnog nevremena koje je u svega nekoliko sati potpuno poremetilo život u gradu. Obilna kiša i jaka grmljavina izazvale su naglo nakupljanje vode, zbog čega su brojne prometnice završile pod vodom, a kretanje vozila postalo gotovo nemoguće.

Poplave su se brzo proširile na različite dijelove grada, a posljedice su se osjetile i u zračnom prometu. Letovi u zračnim lukama u Dubaiju i Abu Dhabiju kasnili su ili su bili preusmjereni, dok su putnici čekali rasplet vremenske situacije.

Zbog pogoršanja uvjeta policija je reagirala slanjem hitne obavijesti stanovnicima. Putem poruka na mobilnim telefonima građanima je poručeno da ostanu u svojim domovima te da izlaze samo ako je to neizbježno, najmanje do petka u podne.

Iz Nacionalnog meteorološkog centra priopćili su kako su upozorenja na obilne oborine na snazi tijekom četvrtka i petka, ponajprije za područja Dubaija i Abu Dhabija, gdje se očekuju najizraženiji pljuskovi.

Na oprez je pozvala i Civilna zaštita Abu Dhabija, upozorivši na nagle promjene vremena i povećan rizik od bujičnih poplava. Građanima je savjetovano da izbjegavaju nizinska područja i mjesta na kojima se voda može brzo zadržavati.

Nestabilno vrijeme ne pogađa samo Ujedinjene Arapske Emirate. Zbog najavljenih obilnih kiša razina pripravnosti podignuta je i u drugim zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući Katar i Saudijsku Arabiju, izvještava The National News.

Sličan scenariji gledali smo i u travnju 2024. godine kad su u UAE-u zabilježili rekordne količine oborina koje su izazvale velike poplave u Dubaiju i drugim gradovima. Prometnice su tada bile neprohodne, brojni objekti poplavljeni, a rad Međunarodne zračne luke Dubai, najprometnije svjetske zračne luke za međunarodni promet, bio je ozbiljno narušen zbog problema s odvodnjom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025