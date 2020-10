'Potpirivači mržnje i prodavači magle neće vam donijeti dobro'

Posao saborskog zastupnika nije samo govorenje na sjednici i ako želite kvalitetno raditi svoj posao onda nećete iduća dva tjedna sjediti doma nego ćete pokušati doprijeti do građana, kazao je Jandroković

<p>Izazovi s kojima se Hrvatska suočava su zaista veliki. Imamo veliku epidemiju, brojke, nažalost, rastu iz dana u dan, posljedice potresa i nasilje, pokušaj ubojstva policajca. To su događaji koji od svih nas traže da budemo ozbiljni, odgovorni, razboriti i da nikako ne dolijevamo ulje na vatru ili tenzije, koje su poprilično velike, poručio je u petak predsjednik Sabora, HDZ-ov <strong>Gordan Jandroković</strong>, osvrnuvši se na stanje u državi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svađa Jandrokovića i Dreleta</strong></p><p>Zastupnici imaju svoju odgovornost, izabrani su od strane naroda i naravno da moraju zastupati stavove onih koji su ih izabrali, ali pri tom moraju voditi računa o javnom dobru, naglasio je. </p><p>- U ovom trenutku, kada nositelji vlasti i nadležne institucije trebaju itekako potporu da bi se mogle nositi sa izazovima, smatram da nije odgovorno na jedan demagoški, populistički način dolijevati ulje na vatru i čak opravdavati zločin, nasilje, koristiti se porukama mržnje, kojih je, nažalost, pun internet - poručio je Jandroković.</p><p>Zadaća zastupnika kao narodnih predstavnika je, dodao je, raditi na smirivanju tenzija.</p><p>- Neki od kolega opredijelili su se za drugi put, išli su pravdati zločin koji je završio ranjavanjem policajca, nevinog čovjeka koji je samo radio svoj posao, a opravdanja za to djelo nema. Ako je netko nezadovoljan politikom i smatra da ova Vlada ne radi dobro, nikako odgovor na to ne može biti povlačenje oružja, nasilje, uvrede, mržnja, kojoj svjedočimo zadnjih nekoliko dana - rekao je osvrnuvši se i na napade na članove Stožera i novinarske ekipe.</p><p>- To sve izgleda jako šokantno i jako ružno. Neshvatljive su mi poruke mržnje upućene ljudima u Stožeru, od ljudi koji se bave poduzetništvom, koje poštujem. Zazivati da će se djeca sramiti ljudi koji rade u Stožeru zbog onog što rade nije nikako korektno i to doprinosi stvaranju napetosti u društvu i jedne klime u kojoj je očito dozvoljeno presuditi pa čak i oružjem onima s kojima se ne slažemo - rekao je.</p><p>Na pitanje vidi li odgovornost HDZ-a u prošlosti za radikalizaciju društva, Jandroković je poručio kako treba govoriti o odgovornosti svih u društvu, od političara, medija, poduzetnika, akademske zajednice...</p><p>- Dobro je i poželjno govoriti o tome koliko pridonosimo, a koliko odmažemo u razvoju našeg društva, od toga ne treba bježati i svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti. Ali ako se vratimo nekoliko godina unazad, HDZ je, posebno otkako je došao Andrej Plenković, učinila jako mnogo na tome da se smiruju tenzije u društvu - rekao je podsjetivši na razdoblje prije 2016. godine i na dvije osobe koje su tada vodile HDZ i SDP. </p><p>- Filozofija koju je tada iznio sadašnji predsjednik Republike bila je mi ili oni. Takvu poruku niste nikad mogli čuti od Plenkovića, niti od predsjednika Sabora niti bilo koga tko ima važnu ulogu u politici HDZ-a. Ono što je izgovarao 2014. i 2015. bilo je apsolutno s ciljem izazivanja podjela u društvu. Ne bježim ja od odgovornosti tadašnjeg HDZ-a, ali stavljati odgovornost samo na HDZ,a zaboravljati što je govorio tadašnji predsjednik SDP-a nije fer ni istinito. U povijesti su se događale različite stvari, i SDP snosi svoju odgovornost, kao i ovi politički akteri koji demagogijom, populizmom daju laka i neprovediva obećanja i huškaju na druge - rekao je. </p><h2>'Oni vam neće donijeti dobro'</h2><p>No, dodao je, ne treba gledati unazad nego unaprijed i razmišljati kakva politika može osigurati da bude bolje u društvu. </p><p>- To može samo odgovorna, razborita, solidarna, stručna politika. Potpirivači mržnje, prodavači magle oni vam neće donijeti dobro, to je moja poruka građanima, gledajte tko vam nudi rješenja, makar ona ponekad bila i teška, dugotrajna i zahtjevna - poručio je.</p><p>Naglasio je i kako Hrvatskoj nedostaje rasprave, dijaloga, uvažavanja onih koji drugačije razmišljaju.</p><p>- Ako se ne slažemo politički, to nije razlog da dižemo puške jedini na druge. Postoji granica, zna se što je demokracija, što su institucije, nije sve dozvoljeno i ne smije biti, onima koji misle da je sve dozvoljeno u borbi za vlast se treba suprotstaviti, takve ljude marginalizirati politički - poručio je.</p><p>Za izjave iz SDP-a i s lijeve strane političkog spektra, Jandroković kaže da oni ponovno vraćaju Hrvatsku u rasprave stare 70 godina, govoreći o pozdravu Za dom spremni i postavljanjem Zvijezde petokrake.</p><p>- Ako je to kreativnost politike koju danas nude onda su na jako niskim granama. Nećemo mi prevladati korona krizu debatirajući o ZDS i Zvijezdi na riječkom neboderu. MI imamo nove izazove, zdravstvene, sigurnosne, gospodarske, s njima se moramo uhvatiti u koštac - naglasio je i opetovao da to mogu samo stručni i odgovorni ljudi, a ne prodavači magle, širitelji mržnje, demagozi i populisti.</p><p>Prioriteti njih kao vladajućih su, naglasio je, korona virus i funkcioniranje institucija koje brinu o sigurnosti građana.</p><p>- Nama treba novi profil političara koji se zna nositi za ovim izazovima - poručio je dodavši kako se dugo vremena tuklo po Vladi i HDZ-u iz svih oružja, kako se nisu birale ni riječi, sredstva, uvrede te da je u tome sudjelovao i dio medija.</p><p>- Mi nismo ti koji šire mržnju i žele obračune po crtama razdora, želimo razgovarati sa svima koji Hrvatskoj žele činiti dobro, želimo dijalog, Hrvatsku na ponos naše djece - rekao je poručivši kako se ne može svaka krizna situacija pretvarati u 'mi ili oni', umjesto da svi zajedno u politici traže zajednička rješenja.</p>