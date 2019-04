'Potpisali smo inicijativu "67 je previše, pozivamo i građane'

Danas smo potpisali referendumsku inicijativu "67 je previše" i pozivam sve građane da ju potpišu i usprotive se ovom prijedlogu mirovinske reforme da građani rade duže, u mirovini primaju manju mirovinu i žive još teže. To je neprihvatljivo jer se mirovina u odnosu na plaću smanjuje, pogotovo rapidno zadnje tri godine i s ovim ritmom za 10 godina ona će iznositi tek četvrtinu plaće, poručio je u nedjelju na zagrebačkom Trgu bana Jelačića šef SDP-a Davor Bernardić.

Nema nikakvog razloga, naglasio je, da se radi do 67. godine.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- To je život nedostojan čovjeka i upravo zbog toga naši umirovljenici sve teže žive, prisiljeni su raditi čak i pomoćne poslove na crno kako bi preživjeli i skupili džeparac, lošije se hrane i to je jedan od razloga zašto životni vijek u Hrvatskoj stagnira. Prema ovom katastrofalnom prijedlogu, ukoliko čovjek ostane bez posla u 55. godini, država ga još penalizira u odnosu na onu njegovu zasluženu, zajamčenu mirovinu. To je nedopustivo - dodao je.

Na pitanje kako mu odlazak u mirovinu sa 67 godina nije bio previše 2013. kad je glasao za SDP-ov zakon, Bernardić je ponovio kako osobno misli da je SDP tada pogriješio.

- Tada su okolnosti bile drugačije. Mislim da smo pogriješili, no ta odluka je bitno drugačija od ove koja je danas, tada je to vrijedilo za 2038. godinu, danas je to tu na vratima. Kad je izglasan prošli prijedlog nije bilo nikakvog referenduma i to je temeljna razlika - poručio je dodavši kako je sadašnji prijedlog "duboko nepravedan i to je potvrdio sam ministar Pavić kada je rekao da bi provedba referenduma državu koštala 45 milijardi kuna."

- Tako je direktno potvrdio da je tih 45 milijardi kuna uzeo radnicima ove zemlje. Mirovina nije milostinja nego pravo na minuli rad i SDP će inzistirati na svom planu povećanju mirovina. Umirovljenici zaslužuju živjeti dostojno kao drugi građani EU. Mi imamo konkretan plan, konkretno rješenje i za povećanje plaća i mirovina i od toga nećemo odustati - rekao je.

Novinari su ga upitali kako građani mogu vjerovati političarima ako na vlasti rade jedno, a u oporbi drugo, Bernardić je poručio kako je jasna razlika između SDP-a i HDZ-a.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Dok je SDP na vlasti otvaraju se nova radna mjesta, vraćaju se optimizam i nada, zemlja ide naprijed. Kad oni dođu na vlast proizvode se samo afere, cvjetaju korupcija i klijentelizam i, nažalost, svakodnevno dva autobusa mladih i obrazovanih ljudi napuštaju Hrvatsku - rekao je.

Komentirao je povećanje kreditnog rejtinga od strane agencije Moody's.

- Jedina korist koju će imati Vlada od toga je što će moći jeftinije zadužiti zemlju i građane, a na kraju će tu cijenu platiti građani kao i uvijek. Nismo vidjeli nikakve reforme, sve je jasno - poručio je.

Na pitanje o dolasku njemačke kancelarke Angela Merkel u Zagreb na predizborni skup HDZ-a za izbore za Europski parlament 18. svibnja, Bernardić je najavio dolazak kandidata europskih socijalista za predsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa.

- Dolazi 9. svibnja, na Dan Europe. Veću počast socijaldemokrati nisu mogli dobiti - rekao je.

Komentirao je i dolazak kineskog izaslanstva idući tjedan u brodogradilišta Uljanik i 3. maj naglasivši kako Vlada o tom pitanju devet mjeseci ima jedan plan - da plana nema.

- Sve treba napraviti da se Uljanik spasi, a 3. maj se mora spasiti jer je to brodogradilište ušlo u Uljanik bez ikakvih dugova. Vlada Uljanik i 3. maj svjesno gura u stečaj kako bi tamo nekakav interes izgradio marinu, hotele i otjerao radnike na ulicu - poručio je Bernardić.