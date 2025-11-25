Obavijesti

Potpisali ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Australije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Izjave ministara nakon sjednice Vlade | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ministar Primorac se susreo i s hrvatskom zajednicom u Australiji te im zahvalio na dugogodišnjem doprinosu jačanju veza između Hrvatske i Australije

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, koji boravi u službenom posjetu Australiji, i rizničar australske Vlade Jim Chalmers potpisali su ugovor između Republike Hrvatske i Australije o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, izvijestili su u utorak iz Ministarstva financija.  Taj ugovor, ističu iz Ministarstva, otvara novo poglavlje u gospodarskim odnosima dviju država, jačajući trgovinsku razmjenu, ulaganja i suradnju te olakšava poslovanje hrvatskoj dijaspori u Australiji.

Tijekom posjeta, ministar Primorac sastao se i s premijerom Južne Australije Peterom Malinauskasom i drugim ključnim političkim i gospodarskim dionicima te razgovarao o strateškim investicijama, inovacijama, energetici, naprednoj industriji i visokim tehnologijama. Poseban naglasak bio je na unaprjeđenju obrazovanja i jačanju gospodarskih veza između dviju država.

SASTANAK S VELEPOSLANICOM Jandroković: Još ćemo bolje surađivati s SAD-om ako se ukine dvostruko oporezivanje
Jandroković: Još ćemo bolje surađivati s SAD-om ako se ukine dvostruko oporezivanje

Ministar Primorac se susreo i s hrvatskom zajednicom u Australiji te im zahvalio na dugogodišnjem doprinosu jačanju veza između Hrvatske i Australije. Istaknuo je važnost očuvanja kulturnog identiteta, promicanja hrvatskog jezika i tradicije, te daljnjeg uključivanja dijaspore u gospodarske i društvene projekte u Hrvatskoj. Na marginama sastanaka održani su razgovori s investitorima o mogućnostima suradnje u brojnim sektorima gospodarstva, navodi se u priopćenju.

Tijekom posjeta i sastanaka s australskim dužnosnicima i predstavnicima poslovne zajednice izraženo je zadovoljstvo dosadašnjim razvojem odnosa i spremnost na jačanje strateškog partnerstva. Ministar Primorac istaknuo je kako će potpisani ugovor otvoriti nove prilike za hrvatsko gospodarstvo, dodatno povezati hrvatske i australske poslovne zajednice te omogućiti aktivniju ulogu dijaspore u razvoju Hrvatske, zaključuje se u priopćenju.  

