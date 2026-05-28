ZAŠTITA UGROŽENIH VRSTA

Potpisan projekt 'ReFresh Fish LIFE': Stižu milijuni eura za spas endemskih riba Krke i Cetine

Piše HINA,
Skradin: Građani uživaju u Nacionalnom parku Krka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ukupna vrijednost projekta prelazi četiri milijuna eura, pri čemu Europska unija sufinancira 75 posto njegove vrijednosti

U Institutu za vode „Josip Juraj Strossmayer“ u četvrtak je u Zagrebu potpisan sporazum o suradnji između Instituta i Javne ustanove Nacionalni park Krka na provedbi projekta ReFresh Fish LIFE, usmjerenog na zaštitu ugroženih slatkovodnih vrsta i obnovu riječnih ekosustava u Dalmaciji. Sporazum su potpisali ravnateljica Nacionalnog parka Krka Nella Slavica i ravnatelj Instituta Mario Šiljeg.

Projekt ReFresh Fish LIFE provodi se u okviru LIFE programa Europske unije, a cilj mu je poboljšati stanje očuvanosti pet endemskih i ugroženih vrsta slatkovodnih riba na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.

Obuhvaća područja ekološke mreže Natura 2000 na prostoru Nacionalnog parka Krka, rijeke Čikole, rijeke Vrbe te srednjeg toka Cetine sa Sinjskim i Hrvatačkim poljem. Ukupna vrijednost projekta prelazi četiri milijuna eura, pri čemu Europska unija sufinancira 75 posto njegove vrijednosti.

Ravnateljica NP Krka Nella Slavica istaknula je kako projekt predstavlja važan korak prema aktivnom upravljanju i obnovi riječnih ekosustava.

„Endemske vrste naših rijeka važan su pokazatelj zdravlja ekosustava i dio prirodnog identiteta prostora. Posebna vrijednost ovog projekta upravo je u povezivanju stručnih znanja, terenskih istraživanja i konkretnih aktivnosti obnove staništa s ciljem dugoročnog očuvanja rijeka Krke, Cetine i njihovih pritoka“, rekla je Slavica.

Iz Nacionalnog parka Krka navode kako su hrvatske rijeke i krški vodni ekosustavi među najvrjednijima u Europi, ali istodobno i među najugroženijima zbog klimatskih promjena, invazivnih vrsta i sve snažnijeg pritiska na vodne resurse.

Dodaju kako odobrenje projekta za financiranje kroz LIFE program potvrđuje da su zaštita slatkovodnih ekosustava i obnova ugroženih riječnih staništa prepoznati kao jedno od ključnih pitanja europske politike zaštite prirode i sigurnosti vodnih resursa.

