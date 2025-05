Potpredsjednik SAD-a: Rat u Ukrajini neće uskoro završiti

Potpredsjednik SAD-a JD Vance rekao je u četvrtak za Fox News da rat u Ukrajini neće završiti "uskoro", dok je američki šef diplomacije Marco Rubio ocijenio da su Rusija i Ukrajina sada "bliže, ali još uvijek daleko" od dogovora o miru. "Sada kada svaka strana zna uvjete mira druge strane, na Rusima i Ukrajincima je da postignu dogovor i zaustave ovaj brutalni, brutalni sukob", rekao je Vance u intervjuu za emisiju Fox Newsa "Special Report with Bret Baier". "To ne vodi nikamo, Bret. Ovo neće završiti u skorije vrijeme", dodao je Vance.

Državni tajnik SAD-a Marco Rubio je u četvrtak za istu televiziju rekao kako bi "uskoro trebalo doći do pravog iskoraka u vezi s ratom u Ukrajini ili će američki predsjednik Donald Trump morati odlučiti koliko će još vremena posvetiti tom pitanju".

"Mislim da znamo gdje je Ukrajina i znamo gdje je Rusija upravo sada... Bliže su, ali su još uvijek daleko", ocijenio je Rubio u razgovoru za program Hannity na Fox Newsu.

Vance kaže da se SAD nada da će Pakistan surađivati ​​s Indijom protiv militanata

Potpredsjednik SAD-a JD Vance u četvrtak je izjavio da se Washington nada da će Pakistan surađivati ​​s Indijom u hvatanju militanata s uporištem u Pakistanu te da indijski odgovor na nedavni napad islamističkih militanata u indijskom Kašmiru neće dovesti do šireg regionalnog sukoba. „Nadamo se da Indija neće odgovoriti na ovaj teroristički napad na način koji će dovesti do šireg regionalnog sukoba“, rekao je Vance u intervjuu za emisiju Fox Newsa „Special Report with Bret Baier“. „Iskreno, nadamo se da će Pakistan, u mjeri u kojoj je odgovoran, surađivati ​​s Indijom kako bi osigurao da se teroristi koji ponekad djeluju na njihovom teritoriju hvataju i rješavaju“, dodao je Vance.

Vanceovi komentari najbliži su potencijalnom povezivanju Pakistana s ekstremizmom u Indiji u istupima američke vlade od napada 22. travnja u kojem je ubijeno 26 ljudi.

Najviši američki čelnici, uključujući predsjednika Donalda Trumpa, osudili su napad, nazvavši ga "terorom", dok su istovremeno izrazili podršku Indiji bez izravnog okrivljavanja Pakistana.

Indija je važan američki partner dok se Washington nastoji suprotstaviti rastućem utjecaju Kine. Pakistan ostaje saveznik Washingtona iako je njegov značaj smanjen nakon povlačenja SAD-a iz susjednog Afganistana 2021. godine.

Posljednjih dana Washington je pozvao Indiju i Pakistan da surađuju kako bi deeskalirali napetosti i postigli "odgovorno rješenje".

Indija je za napad okrivila Pakistan. Islamabad niječe odgovornost i poziva na neutralnu istragu.

Indijski premijer Narendra Modi, hinduistički nacionalist, obećao je kazniti odgovorne, a Jaishankar je rekao Rubiu da počinitelje treba privesti pravdi. Pakistan tvrdi da je vojna akcija Indije neizbježna.

I Indija, u kojoj većinu čine hinduisti, i islamski Pakistan polažu pravo na cijeli Kašmir, pri čemu svaka zemlja kontrolira samo dio Kašmira i vodr ratove za to područje.

Nakon napada, Indija je suspendirala sporazum kojim se regulira podjela vode, a obje zemlje zatvorile su zračni prostor za zrakoplovne tvrtke druge strane. Također su razmijenile vatru preko granice.

Islamistički militanti su 22. travnja otvorili vatru na turiste na indijskom teritoriju Džamu i Kašmir ubivši najmanje 26 osoba i ranivši najmanje 17 drugih. Napad se dogodio u Pahalgamu, oko 90 kilometara od Šrinagara.

Indija je nakon napada identificirala dvojicu od trojice osumnjičenih militanata kao Pakistance. Sigurnosni dužnosnici i preživjeli rekli su da su militanti odvojili muškarce na mjestu napada, livadi u području Pahalgama, pitali ih za imena i ciljali hinduiste prije nego što su ih ustrijelili iz neposredne blizine.

Islamabad je zanijekao bilo kakvu umiješanost i pozvao na neovisnu istragu.