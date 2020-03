Potpuno promijenio život: Stan i auto prodao, curu je ostavio...

Neki glumci budu toliko predani svom poslu i posvećeni ulogama koje igraju da se u njih potpuno unesu. Daju i više od 100 posto sebe kako bi izvedba bila onako kako su oni ili redatelj filma zamislili. Neki mršave pa se debljaju, neki toliko duboko uđu u lik da im je poslije jako teško iz njega 'izaći'. Donosimo vam feljton o četvorici glumaca koje su uloge toliko obilježile da im je trebalo jako dugo da se vrate u svoje normalno stanje i nastave sa životom...

Sa samo 29 godina Adrian Brody postao je najmlađi dobitnik Oscara ikada za glavnu mušku ulogu.. Glumio je židovsko-poljskog pijanista Wladyslawa Szpilmana u filmu 'Pijanist' 2003. godine.

- Kada snimaš film prema istinitom događaju moraš dati sve od sebe – kazao je mladi glumac koji je upravo to i napravio.

I zaista, da bi se spremio za ulogu čovjeka koji je izgubio sve, Brody se izolirao od svih u svom životu. Prodao je stan u New Yorku, prodao automobil, prekinuo sa djevojkom, prestao koristiti mobitel. I preselio u Europu. Sve je to napravio kako bi se isključivo posvetio ulozi. Izgladnjivao se i smršavio čak 15 kilograma, a uz to je naučio svirati Chopina na klaviru.

'Doslovno sam se izgladnjivao'

Naime, morao je vjerno dočarati izgled pijanista Szpilmana nakon zatočeništva i godina provedenih u logoru, a to je mogao postići jedino izgladnjivanjem. Spao je sa 73 na 57 kilograma.

- Bilo je vrlo naporno. Izgladnjivao sam. Bio sam iznimno slab, a kad sam se požalio redatelju Romanu Polanskom, on mi j rekao 'To je ono što želimo. Ova priča mora biti autentična'

Uloga u filmu, priznao je kasnije, naučila ga je disciplini

- Dala mi je uvid u nevjerojatan proces nastanka tako složenog filma. U životu sam iskusio gubitak, osjetio tugu, ali nisam bio svjestan očaja koji dolazi s glađu - kazao je Brody.

U svrhu što vjernijeg prikaza, morao je odlaziti i na intenzivne satove klavira. Brody je kao dječak pohađao glazbenu školu pa je njegovo znanje trebalo samo nadograditi.

No on se iznimno trudio. Vježbao je po četiri, pet sati svaki dan. Toliko je usavršio Chopinove skladbe, da u scenama u filmu doista svira.

'Upao sam u strašnu depresiju'

Uloga ga je iscrpila fizički i psihički i kasnije je priznao da mu je trebala godina i pol da se stvari vrate na svoje mjesto. Naime, upao je u strašnu depresiju..

- Desila se velika tranzicija kroz koju sam morao proći i fizički i emocionalno. Ta uloga me potpuno zaokupila. Snimao sam taj film kad mi je bilo 27 godina i to je za mene bio svojevrsni uvod u svijet odraslih, sva ta odgovornost i moja sreća koju sam tako dugo uzimao zdravo za gotovo - rekao je Brody.

