Nepoznati počinitelj vatrenim oružjem zaprijetio je radnici i ukrao novac iz banke u Višnjanu. Nitko nije ozlijeđen, a policija traga za počiniteljem
PLJAČKA U VIŠNJANU
POTRAGA U ISTRI Zaprijetio je oružjem i ukrao novac iz banke
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Istarska policija pokrenula je veliku potragu za pljačkašem banke nakon razbojništva do kojeg je došlo u četvrtak ujutro. Kako navode, oko 8.15 sati dobili su dojavu da je nepoznati počinitelj upao u banku u Višnjanu.
Tu je zaprijetio vatrenim oružjem i od djelatnice ukrao novac.
U događaju nije nitko ozlijeđen.
Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem
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