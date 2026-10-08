POTRAGA U ISTRI Zaprijetio je oružjem i ukrao novac iz banke

Istarska policija pokrenula je veliku potragu za pljačkašem banke nakon razbojništva do kojeg je došlo u četvrtak ujutro. Kako navode, oko 8.15 sati dobili su dojavu da je nepoznati počinitelj upao u banku u Višnjanu.

Tu je zaprijetio vatrenim oružjem i od djelatnice ukrao novac.

U događaju nije nitko ozlijeđen.

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem

