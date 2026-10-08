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PLJAČKA U VIŠNJANU

POTRAGA U ISTRI Zaprijetio je oružjem i ukrao novac iz banke

Piše 24sata,
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POTRAGA U ISTRI Zaprijetio je oružjem i ukrao novac iz banke
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Nepoznati počinitelj vatrenim oružjem zaprijetio je radnici i ukrao novac iz banke u Višnjanu. Nitko nije ozlijeđen, a policija traga za počiniteljem

Istarska policija pokrenula je veliku potragu za pljačkašem banke nakon razbojništva do kojeg je došlo u četvrtak ujutro. Kako navode, oko 8.15 sati dobili su dojavu da je nepoznati počinitelj upao u banku u Višnjanu. 

Tu je zaprijetio vatrenim oružjem i od djelatnice ukrao novac. 

U događaju nije nitko ozlijeđen. 

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem
 

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