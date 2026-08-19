Potraga za opasnim obiteljskim nasilnikom: Nakon bijega viđen na biciklu, uspio skinuti i lisice

Policajci su danas još "češljali" područje Velike Gorice u potrazi za recidivistom Ž. B. (47), koji je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu. Kako doznajemo, policajci su doslovno išli od kuće do kuće raspitujući se o bjeguncu te izuzimali sve snimke nadzornih kamera s okolnog područja. Tako su saznali da se uspio osloboditi lisica te je navodno ukrao bicikl.

Kako smo doznali, muškarca su doveli na sud na ročište pred dežurnim sucem istrage radi određivanja istražnog zatvora zbog neizvršavanja sudske odluke. Naime, ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao na slobodu, upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah su ga uhitili i doveli na sud u Velikoj Gorici. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a dok su ga vodili u policijsku "maricu", uspio se istrgnuti policajcu i pobjeći.

- U utorak, 18. kolovoza 2026. godine oko 14.20 sati, prilikom izvođenja osumnjičenika iz zgrade Županijskog suda u Velikoj Gorici, na adresi Hrvatske bratske zajednice 1, muškarac se prilikom ulaska u službeno policijsko vozilo istrgnuo policijskim službenicima i pobjegao. Udaljio se Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag - priopćila je zagrebačka policija, koja je objavila i fotografiju bjegunca.

Dodali su kako se za 47-godišnjakom intenzivno traga. Bjegunac je, navode, visok između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe, plavih očiju, duže svjetlosmeđe prosijede kose vezane u rep te prosijedih brkova i brade srednje dužine. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom "PREFA" na prednjoj strani i kratke hlače sive boje.

- Pozivamo građane koji imaju saznanja o mogućoj lokaciji ili druge korisne informacije da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Ako uočite traženu osobu, zbog vlastite sigurnosti nemojte joj se približavati niti ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju - poručili su iz zagrebačke policije.

Kako doznajemo, muškarac je od ranije poznat kao ponavljač i recidivist specifičnog tipa. Prijetnje je upućivao bivšoj supruzi, nerijetko i pred djecom, a sredinom kolovoza izašao je iz zatvora u kojemu je izdržavao kaznu od četiri godine i osam mjeseci zatvora.

Osim verbalnih prijetnji supruzi, prije nekoliko godina zatočio se u stanu i prijetio da će izazvati eksploziju plinske boce. Doznajemo i da se jednom prilikom propucao iz pištolja ispred vrata stana.