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Bjegunac iz Velike Gorice ranije je izazvao talačku krizu, bivšoj partnerici je prijetio iz zatvora

Piše Helena Tkalčević, Luka Safundžić,
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Bjegunac iz Velike Gorice ranije je izazvao talačku krizu, bivšoj partnerici je prijetio iz zatvora
Privođenje muškarca i žene na Županijski sud u Velikoj Gorici | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Ž. B. (47) istrgnuo se policajcima i pobjegao s lisicama na rukama. Tek je izašao iz zatvora, a prije nekoliko godina zatvorio se u stan i prijetio da će dići sve u zrak plinskom bocom

Istražni zatvorenik (47) koji je jučer pobjegao policiji dok su ga vodili s Županijskog suda u Zagrebu još je u bijegu. Kako je prvi izvijestio 24sata, muškarac je policija dovela na sud na ročište radi određivanja istražnog zatvora jer nije izvršavao sudsku odluku. 

Kako smo doznali, ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao van upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah su ga uhitili i doveli na sud u Velikoj Gorici. 

Muškarac se otrgnuo policajcima, koji su ga s lisicama na rukama vodili prema kombiju i dao se u bijeg. Policajci su trčali za njim ali nisu ga uspjeli uhvatiti.

Kako doznaje Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list, riječ je o Ž. B. (47), uhićen zbog neprimjerenih poruka koje je pisao po Facebooku na račun bivše supruge i djece unatoč određenim mjerama zabrane uznemiravanja. Dok su ga policajci vodili, istrgnuo im se i pobjegao u pravcu Cvjetnog naselja gdje je nestao među stambenim zgradama.

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U trenutku bijega imao je majicu crvene boje, kratkih rukava, bermude, a kosa mu je bila svezana u repić. Imao je lisice na rukama te nije bio naoružan, no koliko je opasan iz policije se nisu izjasnili.

Kako piše Jutarnji list, muškarac je sredinom kolovoza izašao s izdržavanja nekoliko presuda koje su ukupno iznosile četiri godine i osam mjeseci zatvora. Bivšoj partnerici, navode, pokušao je zaprijetiti je i iz bjelovarskog zatvora. Naime, napisao je pismo bivšoj supruzi koje je pokušao poslati putem članice obitelji, no kako se sva zatvorska pošta nadzire, policija je o sadržaju obavijestila njegovu bivšu suprugu. Imao je petogodišnju zabranu približavanja i uznemiravanja, a nekoliko godina ranije izazvao je talačku krizu te prijetio da će odvrnuti plinsku bocu i dignuti zgradu u zrak. 

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