'Potrebno nam je barem 100 kn da dođemo do pumpe, a plavog dizela nema. Bit će problema'

Zatvaranje malih benzinskih crpki poljoprivrednike dovodi u izrazito nepovoljnu situaciju i otežava im posao. Neki će morati odlaziti i do 60 kilometara do prve benzinske koja radi, to je 120 kilometara samo da bi otišli po gorivo. Ljudi neće odlaziti traktorima i ostalim radnim strojevima nego svojim automobilima, što ih košta bar 100 kuna, samo da bi kupili plavi dizel. Ne samo što će tako gubiti novac nego će gubiti i vrijeme, koje je itekako dragocjeno u ovo doba žetve, kad poljoprivrednici imaju mnogo posla, ispričao je za 24sata Robert Hadžić, poljoprivrednik i predsjednik udruge OPG-a Hrvatske Život.