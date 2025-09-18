Obavijesti

VATRENI PRSTEN

Potres 7.6 pogodio Kamčatku

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Potres se dogodio 120 kilometara sjeveroistočno od grada Petropavlovsk-Kamchatski, glavnog urbanog središta poluotoka s oko 187.000 stanovnika

Opet tremor na Kamčatki. U četvrtak u 18:58 po svjetskom vremenu (UTC), najveći ruski poluotok Kamčatka, pogodio je potres od 7.6 po Richteru. Epicentar potresa zabilježen je na lokaciji 53.233° sjeverne geografske širine i 160.407° istočne dužine, na dubini od 46 kilometara ispod površine Zemlje.

Potres se dogodio 120 kilometara sjeveroistočno od grada Petropavlovsk-Kamchatski, glavnog urbanog središta poluotoka s oko 187.000 stanovnika. 

Za sada nema službenih informacija o materijalnoj šteti ili ljudskim žrtvama, no zbog seizmički aktivne prirode regije i blizine naseljenih područja, lokalne vlasti su pozvale na oprez i prate moguće naknadne potrese. Kamčatka se nalazi u tzv. Pacifičkom vatrenom prstenu, području poznatom po čestoj vulkanskoj i seizmičkoj aktivnosti.

8.8 po Richteru

Krajem srpnja, Kamčatku je 'zdrmao' potres jačine 8.8 po Richteru, izazvavši tsunami visine do četiri metra, oštetivši zgrade i pokrenuvši val evakuacija i upozorenja diljem Tihog oceana.

