Potres jačine 5.9 po Richteru pogodio Papuu Novu Gvineju

Piše 24sata,
Potres jačine 5.9 po Richteru pogodio Papuu Novu Gvineju
Kako javljaju, za sada nema informacija o stradalima niti o materijalnoj šteti na infrastrukturi...

Potres od 5.9 stupnjeva po Richteru pogodio je u subotu područje Papue Nove Gvineje, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti, javlja Anadolu.

Potres je zabilježen u blizini obalnog grada Madanga, glavnog grada istoimene pokrajine, u 06:18 sati po srednjem griničkom vremenu (GMT). Epicentar, na dubini od 10 kilometara, preliminarno je lociran na 5,34 stupnja južne geografske širine i 145,75 stupnjeva istočne geografske dužine.

Potres se dogodio na srednjoj dubini od 78 kilometara ispod epicentra. Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku procijenila je magnitudu potresa na 6,1 stupanj.

Kako javljaju, za sada nema informacija o stradalima niti o materijalnoj šteti na infrastrukturi.

