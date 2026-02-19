Potres zatresao Hercegovinu, osjetili su ga i u Hrvatskoj: 'Baš nas trese zadnjih dana. Ajme!'

Potres jačine 3,3 po Richteru zatresao je u četvrtak u 16:21 sati područje Gruda u Bosni i Hercegovini, izvijestila je Hrvatska seizmološka služba.

Prema dostupnim podacima, epicentar je bio na području Gruda, a potres se dogodio na dubini od oko 10 kilometara. Podrhtavanje tla osjetilo se i u dijelovima južne Dalmacije: u Pločama, Makarskoj i Splitu.

Građani su svoja iskustva podijelili na stranici Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC).

“Auuu kako je zatreslo i dugo, strašno, Grude”, napisao je jedan od korisnika.

“Ajme što trese zadnjih dana”, stoji u drugom komentaru.

“Uff, dobro je streslo! Iznenadan jači udar, bez prethodnog podrhtavanja”, naveo je građanin iz Gruda.