PODRHTAVANJE TLA

Potres jutros pogodio Krk: 'Jako se osjetilo, ali kratko...'

Piše HINA,
Potres jutros pogodio Krk: 'Jako se osjetilo, ali kratko...'
Foto: pmf.unizg.hr

Slab potres, jakosti 2.7 prema Richteru zabilježen je u četvrtak ujutro na otoku Krku kod Stare Baške, izvijestila je Seizmološka služba

Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV (tri do četiri) stupnja EMS ljestvice, precizirala je Seizmološka služba.

Potres je zabilježen jutros u 7 sati i 3 minute.

- Jako se osjetilo, ali kratko - napisao je korisnik.

- Dobro je streslo - dodaje drugi.

- Cres, dobro se zatreslo - piše još jedna korisnik.

