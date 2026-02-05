Slab potres, jakosti 2.7 prema Richteru zabilježen je u četvrtak ujutro na otoku Krku kod Stare Baške, izvijestila je Seizmološka služba
PODRHTAVANJE TLA
Potres jutros pogodio Krk: 'Jako se osjetilo, ali kratko...'
Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV (tri do četiri) stupnja EMS ljestvice, precizirala je Seizmološka služba.
Potres je zabilježen jutros u 7 sati i 3 minute.
- Jako se osjetilo, ali kratko - napisao je korisnik.
- Dobro je streslo - dodaje drugi.
- Cres, dobro se zatreslo - piše još jedna korisnik.
