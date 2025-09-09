Obavijesti

NEMA VIJESTI O ŽRTVAMA

Potres magnitude 5,3 u Grčkoj, snažno se osjetio u Ateni

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Costas Metaxakis/REUTERS

Potres jačine 5,3 po Richteru pogodio je grčki otok Eubeju u noći s ponedjeljka na utorak, a snažno se osjetio i u Ateni, izvijestio je Institut za geodinamiku Nacionalnog opservatorija u Ateni

Potres se dogodio pola sata nakon ponoći po mjesnom vremenu i lokaliziran je u moru 45 kilometara sjeveroistočno od grčkoga glavnoga grada i 4 kilometra od obale mjesta Nea Styra na jugo-zapadu otoka Eubeje, drugog grčkog otoka po veličini.

Po grčkim medijima, još nema vijesti o mogućim žrtvama i štetama.

Na televizijskoj postaji ERT, gradonačelnik grada Marathona Stergios Tsirkas rekao je da je potres bio vrlo snažan, dodavši da "zasad još nema vijesti o štetama".

UN TRAŽI POMOĆ Afganistan: Snažni potresi tresu zemlju, poginulo 2200 ljudi
Afganistan: Snažni potresi tresu zemlju, poginulo 2200 ljudi

Grčka se nalazi iznad nekoliko geoloških rasjeda i često je pogađaju potresi. U svibnju je potres jačine 6,1 po Richteru pogodio grčki otok Kretu i osjetio se sve do Egipta, ali i u grčkome glavnom, gradu, a u siječnju i veljači zabilježena je snažna seizmička aktivnost na području otoka Santorinija u Egejskom moru.

Foto: Ilustracija

