SJEVEROISTOK ZEMLJE

Potres magnitude 6,7 pogodio Japan, moguć je i tsunami!

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Potres magnitude 6,7 pogodio Japan, moguć je i tsunami!
Foto: EMSC

Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5

Potres magnitude 6.7 pogodio je u petak sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za tsunami.

Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.

MAGNITUDE 7,5 U potresu u Japanu 51 ozlijeđeni
U potresu u Japanu 51 ozlijeđeni

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući tsunami do visine od 1 metra.

Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.

OSTALO

