U potresu u Japanu 51 ozlijeđeni

Najmanje 51 osoba ozlijeđena je u snažnom potresu koji je u ponedjeljak navečer pogodio sjeverni Japan, prema novim podacima japanskih vlasti, koje su upozorile na mogući novi snažni udar u danima koji dolaze. Potres magnitude 7,5 stupnjeva prema Richteru dogodio se u ponedjeljak navečer na pučini u regiji Aomori. Oštećene su ceste i prozori na sjeveru Japana, a dogodio se i cunami s valovima visokima 70 centimetara.

Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama i požarima objavila je u srijedu da je u potresu prema zadnjim podacima ozlijeđena 51 osoba.

Premijerka Sanae Takaichi u utorak je rekla da je ozlijeđeno 30 ljudi.

Pokretanje videa... 02:07 Strašan potres od 7,6 Richtera pogodio Japan, 13 ljudi ozlijeđeno. Upozorili na tsunami | Video: 24sata/Reuters

Japanska meteorološka agencija objavila je u utorak upozorenje da je moguć novi snažan potres u idućih sedam dana, magnitude veće ili jednake onome koji se dogodio u ponedjeljak navečer, te cunami. Upozorenje se odnosi na područje Sanriku, sjeveroistočni vrh Honšua i sjeverni otok Hokaido.

Agencija je to učinila tek drugi put u svojoj povijesti. Prvo upozorenje objavila je u kolovozu 2024. i to za južni dio japanske pacifičke obale zbog mogućeg snažnog potresa na rasjedu Nankaiju. Upozorenje je ukinuto tjedan dana poslije.

Vladina stručna skupina u siječnju je blago povisila vjerojatnost velikog potresa na tom rasjedu u idućih 30 godina - sa 75 na 82 posto. Vlada je u ožujku objavila da bi takav mega-potres i cunami mogli uzrokovati smrt do 298.000 ljudi i štetu do dva bilijuna dolara.