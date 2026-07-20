Obavijesti

News

Komentari 23
PODRHTAVANJE TLA

POTRES NA BANIJI Zatreslo 2,2 po Richteru: 'Dobro je zdrmalo, čuo se udarac. Probudio nas je'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
POTRES NA BANIJI Zatreslo 2,2 po Richteru: 'Dobro je zdrmalo, čuo se udarac. Probudio nas je'
1
Foto: EMSC
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako javljaju iz EMSC-a, magnituda potresa bila je 2,2 po Richteru...

Rano jutros zabilježeno je novo podrhtavanje tla u Hrvatskoj. Europsko-mediteranski seizmološki centar je objavio kako je u središnjoj Hrvatskoj, otprilike 29 km od Zagreba došlo do potresa. Magnituda je bila 2,2 po Richteru. 

- Osjetilo se podrhtavanje i zvuk - samo je jedna od poruka građana s područja Petrinje, Siska, Leknika...

 'Dobro zdrmalo', 'Čula se tutnjava i tresak, kratko', 'Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako', stoji u komentarima 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'
STRADALA U PROMETNOJ U SUBOTU

Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'

U komentarima ispod objave su se od mlade djevojke oprostili brojni vatrogasci iz cijele Hrvatske, tuga je prevelika...
VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...
Kolaps pred Zagrebom

VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...

Na ulazu u Zagreb s autoceste A1 u nedjelju poslijepodne stvorile su se velike kolone vozila, a čitatelji nam javljaju kako je promet gotovo u potpunosti usporen
Policija objavila detalje užasa kod Zagreba: U nesreći na A1 poginula je 18-godišnjakinja...
TRAGEDIJA NA AUTOCESTI

Policija objavila detalje užasa kod Zagreba: U nesreći na A1 poginula je 18-godišnjakinja...

Uslijed naleta osobni automobil marke BMW je odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se tamo i zaustavio, objavila je policija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026