POTRES NA BANIJI Zatreslo 2,2 po Richteru: 'Dobro je zdrmalo, čuo se udarac. Probudio nas je'

Rano jutros zabilježeno je novo podrhtavanje tla u Hrvatskoj. Europsko-mediteranski seizmološki centar je objavio kako je u središnjoj Hrvatskoj, otprilike 29 km od Zagreba došlo do potresa. Magnituda je bila 2,2 po Richteru.

- Osjetilo se podrhtavanje i zvuk - samo je jedna od poruka građana s područja Petrinje, Siska, Leknika...

'Dobro zdrmalo', 'Čula se tutnjava i tresak, kratko', 'Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako', stoji u komentarima