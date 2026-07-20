Kako javljaju iz EMSC-a, magnituda potresa bila je 2,2 po Richteru...
POTRES NA BANIJI Zatreslo 2,2 po Richteru: 'Dobro je zdrmalo, čuo se udarac. Probudio nas je'
Rano jutros zabilježeno je novo podrhtavanje tla u Hrvatskoj. Europsko-mediteranski seizmološki centar je objavio kako je u središnjoj Hrvatskoj, otprilike 29 km od Zagreba došlo do potresa. Magnituda je bila 2,2 po Richteru.
🔔#Earthquake (#potres) M2.2 occurred 29 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago (local time 07:04:23). More info at:— EMSC (@LastQuake) July 20, 2026
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- Osjetilo se podrhtavanje i zvuk - samo je jedna od poruka građana s područja Petrinje, Siska, Leknika...
'Dobro zdrmalo', 'Čula se tutnjava i tresak, kratko', 'Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako', stoji u komentarima
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