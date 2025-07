Potres na Kamčatki jedan je od najjačih u povijesti! Seizmolozi objasnili kako je došlo do njega

Uplašeni ljudi istrčali su iz svojih kuća, nekoliko zgrada teško je oštećeno, a more se naglo počelo povlačiti... Sve to uslijedilo je nakon što je jučer ujutro po našem vremenu stravičan potres pogodio područje Kamčatke. Kako su kasnije objavili, bio je to potres magnitude 8,8 po Richteru.

