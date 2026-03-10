Obavijesti

SNAŽNO PODRHTAVANJE

Potres od 5,9 Richtera na jugu Italije: 'Lusteri su se zaljuljali'

Potres od 5,9 Richtera na jugu Italije: 'Lusteri su se zaljuljali'
Epicentar je zabilježen na području oko 20 kilometara od Ischije, otočića u Tirenskom moru i 43 kilometra od Napulja. Prema ažuriranim podacima, potres je bio na velikoj dubini, od 375 kilometara.

Potres magnitude 5,9 Richtera pogodio je južnu Italiju u utorak, nekoliko minuta iza ponoći, javlja EMSC. Epicentar je zabilježen na području oko 20 kilometara od Ischije, otočića u Tirenskom moru i 43 kilometra od Napulja.

Prema ažuriranim podacima, potres je bio na velikoj dubini, od 375 kilometara.

Za sada nema potvrđenih informacija o većoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Podaci o potresu su preliminarni i još nisu službeno pregledani od strane seizmologa.

Jedan korisnik EMSC-a napisao je kako se potres jasno osjetio u Napulju te da su se zanjihali lusteri.

