Potres pogodio područje Siska: 'Glasni zvuk, stan se zatresao'

Potres magnitude 2,9 po Richteru u 5:46 sati pogodio je područje Banije. Prema pisanju EMSC-a, potres se osjetio 4 kilometara od Siska te je bio na dubini od 10 kilometara.

Ubrzo su stigle i brojne reakcije građana koji su osjetili podrhtavanje.

- Čuo se glasni zvuk, dobro je zatreslo.

- Osjetilo se u centru Siska.

- Jak potres, tutnjava i trešnja.

- Cijeli stan se zatresao.

- Potres se osjetio u Sisku, cijeli namještaj se zatresao.