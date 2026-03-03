Ubrzo su stigle i brojne reakcije građana koji su osjetili podrhtavanje...
2,9 PO RICHTERU
Potres pogodio područje Siska: 'Glasni zvuk, stan se zatresao'
Čitanje članka: < 1 min
Potres magnitude 2,9 po Richteru u 5:46 sati pogodio je područje Banije. Prema pisanju EMSC-a, potres se osjetio 4 kilometara od Siska te je bio na dubini od 10 kilometara.
Ubrzo su stigle i brojne reakcije građana koji su osjetili podrhtavanje.
- Čuo se glasni zvuk, dobro je zatreslo.
- Osjetilo se u centru Siska.
- Jak potres, tutnjava i trešnja.
- Cijeli stan se zatresao.
- Potres se osjetio u Sisku, cijeli namještaj se zatresao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+