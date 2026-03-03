Obavijesti

News

Komentari 6
2,9 PO RICHTERU

Potres pogodio područje Siska: 'Glasni zvuk, stan se zatresao'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Potres pogodio područje Siska: 'Glasni zvuk, stan se zatresao'
Foto: EMSC

Ubrzo su stigle i brojne reakcije građana koji su osjetili podrhtavanje...

Admiral

Potres magnitude 2,9 po Richteru u 5:46 sati pogodio je područje Banije. Prema pisanju EMSC-a, potres se osjetio 4 kilometara od Siska te je bio na dubini od 10 kilometara.

Ubrzo su stigle i brojne reakcije građana koji su osjetili podrhtavanje.

- Čuo se glasni zvuk, dobro je zatreslo.

- Osjetilo se u centru Siska.

- Jak potres, tutnjava i trešnja.

- Cijeli stan se zatresao.

- Potres se osjetio u Sisku, cijeli namještaj se zatresao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!
'CRNI SCENARIJI'

BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!

Rat prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, barel već skočio više od 8 posto, analitičari upozoravaju na najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026