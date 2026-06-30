POTRES U BIH 'Probudio me iz sna, zatresla mi se cijela kuća'

Potres magnitude 3,6 po Richteru pogodio je u utorak ujutro Bosnu i Hercegovinu, izvijestio je Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema prvim podacima, potres se dogodio u 6.18 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 14 kilometara istočno od Zenice i 44 kilometra sjeverozapadno od Sarajeva, na dubini od sedam kilometara.

EMSC napominje da podaci još nisu pregledani od strane seizmologa, zbog čega su moguće naknadne korekcije magnitude, lokacije ili dubine potresa.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni ozlijeđenima.

Građani koji su osjetili podrhtavanje javili su se na stranici EMSC-a te opisali kako ih je potres probudio iz sna.