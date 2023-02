'Potres u epicentru Krka srušio je dimnjak na drugu kuću. Sva sreća pa vlasnik nije bio doma!'

Jak potres zatresao je otok Krk u četvrtak.

Prema podacima Seizmološke službe RH bio je 4,8 po Richteru s epicentrom kod Bašćanske Drage.

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak potresa na Krku

Dimnjak pao na drugu kuću

Tamo je potres srušio i dimnjak na jednoj kući.

Foto: čitatelj 24sata

- Taman sam se vozio u autu pa nisam osjetio potres. Minutu kasnije sam došao do punice i ona je bila vani sva u strahu - ispričao nam je čitatelj iz Drage Bašćanske.

Stanovnik Drage Bašćanske: 'Potres je srušio cijeli dimnjak'

- Njena kuća ima neke pukotine, ali ovo se srušilo cijeli dimnjak! Pao je na susjednu kuću i probio krov, srećom, nikoga nije bilo u kući jer su to od vikendaša. Zvao me vlasnik kuće koji je u Zagrebu da saniramo to nekako sada - rekao je čitatelj.

Foto: čitatelj 24sata

Kontaktirali smo JVP Krk, vatrogasci su nam rekli da nisu bili na intervenciji. Potom smo nazvali DVD Baška. Zapovjednik nam je rekao da nisu izlazili na intervenciju, ali da imaju informaciju da je dimnjak pao na drugu kuću i da to ljudi vjerojatno sami riješavaju.

Hrvati su zatrpali EMSC reakcijama nakon potresa koji se osjetio i u ostalim dijelovima Hrvatske. Javljali su nam se čitatelji iz svih dijelova Zagreba, Zagorja...

Snimili trenutak potresa na Krku

Čitateljica kod Vrbovskog poslala nam je sliku napuknute kuće.

Foto: čitateljica 24sata

Dobili smo i snimku koja navodno pokazuje trenutak potresa. Radi se o mjestu Vrbnik na Krku gdje je navodno ribar snimio kad je zatreslo.

Najčitaniji članci