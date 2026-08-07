Epicentar je bio 11 kilometara jugoistočno od Novog Vinodolskog. Magnituda je bila 3.5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS ljestvice
3,5 RICHTERA U N. VINODOLSKOM
Potres usred noći probudio cijeli Kvarner: 'Tutnjava i jak prasak'
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Umjeren potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio je područje kod Novog Vinodolskog noćas u 1,20 sati, izvijestio je u petak Geofizički odsjek zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Epicentar je bio 11 kilometara jugoistočno od Novog Vinodolskog. Magnituda je bila 3.5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS ljestvice.
- Jak udarac i podrhtavanje - napisao je jedan korisnik EMSC-a, a drugi dodao da se jako osjetio u Klenovici.
- Kratka i jaka tutnjava -dodao je još jedan.
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