O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba
2,8 PO RICHTERU
Potres uznemirio Petrinjce: 'Dobro je grmjelo i zatreslo'
Čitanje članka: < 1 min
Područje Gline je jutros oko 7:33 sati pogodio potres. Kako piše EMSC potres je bio na dubini od 10 kilometara. Izmjeren je 20 kilometara od Petrinje.
O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba koja je navela da je potres bio magnitude 2,8 po Richteru.
Bilo je i onih koji su podrhtavanje dobro osjetili.
- Grmjelo je i treslo - napisao je jedan.
- Dobro je sve zatreslo - dodao je drugi.
- Kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo dodao je još jedan.
