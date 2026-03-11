Obavijesti

News

Komentari 1
2,8 PO RICHTERU

Potres uznemirio Petrinjce: 'Dobro je grmjelo i zatreslo'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Potres uznemirio Petrinjce: 'Dobro je grmjelo i zatreslo'
Foto: EMSC

O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba

Admiral

Područje Gline je jutros oko 7:33 sati pogodio potres. Kako piše EMSC potres je bio na dubini od 10 kilometara. Izmjeren je 20 kilometara od Petrinje.

O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba koja je navela da je potres bio magnitude 2,8 po Richteru.

Bilo je i onih koji su podrhtavanje dobro osjetili.

- Grmjelo je i treslo - napisao je jedan.

- Dobro je sve zatreslo - dodao je drugi.

- Kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo dodao je još jedan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026