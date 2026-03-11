Potres uznemirio Petrinjce: 'Dobro je grmjelo i zatreslo'

Područje Gline je jutros oko 7:33 sati pogodio potres. Kako piše EMSC potres je bio na dubini od 10 kilometara. Izmjeren je 20 kilometara od Petrinje.

O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba koja je navela da je potres bio magnitude 2,8 po Richteru.

Bilo je i onih koji su podrhtavanje dobro osjetili.

- Grmjelo je i treslo - napisao je jedan.

- Dobro je sve zatreslo - dodao je drugi.

- Kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo dodao je još jedan.