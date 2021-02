Potres koji je u 10.58 zatresao središnju Hrvatsku oštetio je i zgrade u centru Petrinje. Bio je jačine 4,1 po Richteru s epicentrom kod Gline.

- Energija se još uvijek oslobađa i predviđamo da će to biti još mjesecima. Strahovali smo da duge vrijeme nije bilo podrhtavanja, to nije dobro jer se energija mora oslobađati, rekao nam je seizmolog Ivica Sović te nadodao da padanje dijelova zgrada u Petrinji je bilo očekivano.

- To su vrlo oštećene zgrade koje može urušiti i vjetar te na to i upozoravamo. Epicentar potresa je bio jako blizu gradu Petrinju tako da su štete i očekivanje jer u samom epicentru jačina je i do 5, pa čak i 6 po Richteru. Moramo naučiti i pripremiti se za ovakve događaje - pojasnio je Sović.