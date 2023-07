Potresna priča: Prvi suprug ju je tukao i uhodio, drugi je otišao dok se u bolnici borila za život

Dijana Popović iz Doboja danas ima posao, dom i divnu djecu. Iako muža nema, kaže da se treći put nikad ne bi udala.

Svog prvog supruga upoznala je u trećem razredu srednje škole, maturu je dočekala trudna s prvim sinom, a ništa nije upućivalo na to da će postati žrtvom obiteljskog nasilja.

- Dan prije vjenčanja, šest mjeseci sam bila trudna i od svog supruga sam dobila šamar. Do tada smo se super slagali. Povod za šamar bio je alkohol i ljubomora. Sada kažu da je pio, ali u mom prisustvu nije. Vjenčanje se desilo usprkos svemu - ispričala je Dijana, prenosi Blic.

Prvi šamar bio je samo početak nasilja, a suprug ju je vrijeđao i nakon rastanka ju je i dalje proganjao.

- Tijekom trudnoće rekao je da ću ja roditi invalida, a dijete je hvala Bogu živo i zdravo. Omalovažavao me je, nisam smjela ni između svog oca i strica sjesti. Otišao je u Njemačku, bez novca me je ostavio. Bila mi je svekrva tu, pomagala mi je... Kada smo se rastali, pratio me. Počela sam raditi, ali nisam smjela otići na posao. Otac je morao ići sa mnom. Obraćala sam se policiji, ali su tražili dokaze - kaže Dijana.

Nasilje i uhođenje više nije mogla trpjeti pa mu je zaprijetila.

- Stala sam ispred njega, portiri su me čuvali, rekla sam mu da ako se još jednom to ponovi ili ću ubiti sebe ili njega. Više puta je završio na psihijatriji zbog alkohola, pa i u zatvoru - kaže Dijana.

Nakon toga se ponovno udala, ali ni taj brak nije bio sretan.

- Desilo se spontano. Bio je to brak za poželjeti. Zajedno smo krivi, oboljela sam od leukemije. Rodila sam dijete i kada je sin napunio sedam mjeseci razboljela sam se od leukemije i završila u bolnici. Kratko poslije toga muž je našao drugu ženu. Voljela bih da nije tako bilo, jer nije ni galamio na mene, nije me ni tukao... Moja bolest se nije odvijala kako treba, dobila sam i sepsu, imala operaciju glave, bila u komi, dobila i pogrešnu terapiju. Malo šanse su mi davali da preživim. 20 posto, a i to su znali spuštati. Ali dao mi je Bog drugu šansu da odgojim svoju djecu - ispričala je Dijana.

- Danas se osjećam dobro, sve je iza mene, kuću sam napravila uz pomoć svećenika i Kola srpskih sestara, položila vozački, auto kupila, ali udavati se više neću. Nemam snage više da bilo kome vjerujem - rekla je Dijana za "TV Živa istina".