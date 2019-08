Potresna snimka egzorcizma iz Međugorja: 'Ta žena je vrištala'

Obredi egzorcizma u Međugorju nisu nepoznanica, o tome su govorili i svjetski poznati egzorcisti poput Gabriela Amortha, pa se povremeno pojave i snimke ljudi koji padaju u teška psihička stanja, ispuštaju zastrašujuće krike i nad kojima svećenici za to vrijeme obavljaju molitvene obrede. Sada se pojavio upravo jedan takav uznemirujući video snimak, nastao nekih tristotinjak metara od župne crkve sv. Jakova, predvečer 5. kolovoza, na kojem se vidi kako petero svećenika moli iznad mlade žene koja leži, vrišti i trese se.

'Bio sam šokiran, prvi put sam ovo vidio'

Kako doznajemo od hodočasnika i očevidaca ovih scena, žena na snimci je najprije počela vikati talijanskim jezikom, a mladić koji nam se javio i opisivao scene kaže da je prvo primijetio nervozu i nesigurnost kod svećenika koji su prišli ženi kad je počela ispuštati nekontrolirane krike, a potom su se smirili, koncentrirali i stali moliti nad nesretnom ženom:

- Prvi put sam išao u Međugorje, nisam vjernik, agnostik sam, iako su svi moji vrlo religiozni - govori nam mladić i nastavlja:

- Bio sam strašno šokiran, prvi put vidim tako nešto u životu. Kad su ljudi vidjeli što se događa ženi i kako vrišti, mnogi su počeli moliti, ne znam što je to zapravo bilo.

Pokojni otac Amorth: Demon me pokušao nadmudriti

Najpoznatiji vatikanski egzorcist, pokojni otac Amorth, proslavljen u svijetu zbog dokumentarca kojeg je o njemu snimio William Friedkin (isti čovjek koji je 1973. snimio horor Egzorcist, umro je 2016.), bio je veliki zagovornik Međugorja i fenomena Bogorodičina ukazanja. O tome što se događa opsjednutim ljudima, u jednom je intervjuu rekao:

- Katkad egzorcizmom ne dođemo do potpunog oslobođenja od demona, ali barem ljudima umanjimo njihove patnje i boli. Naime, zbog toga što je osoba opsjednuta, vrlo često pate njihove obitelji, ne mogu normalno funkcionirati. Demoni su prevrtljivi, lažu, ne žele napustiti tijelo. Jednom mi je jedan rekao da će izaći iz te osobe 8. prosinca. Ali, nije se to dogodilo. Nakon gotovo šestosatnog egzorcizma, činilo se da je gotovo. Žena koja je bila opsjednuta, bila je presretna, plakala je, skakala od sreće. No, nakon tjedan dana bila je u istom stanju kao i ranije, opsjednuta. Pitao sam demona, zašto nisi izišao, rekao si da hoćeš? A on mi je odgovorio: Zar ne znaš da sam ja lažljivac? Zar ti nisu nikad rekli da je govorim laži? Šalio se sa mnom, pokušao me nadmudriti. To demoni uvijek rade. S obzirom na to da imam 85 godina, sada nastojim više raditi egzorcizme koji su lakši i koji ne iziskuju toliko snage jer je to vrlo iscrpljujući posao - rekao je pokojni otac Amorth.

'Nečisti duh je uzviknuo: Tamo nema nikoga!'

Zanimljivo je da se o Međugorju oglasio još jedan poznati vatikanski egzorcist Andrea Gemma, koji je izjavio kako smatra da je sve smišljeno kako bi se ostvarila zarada od milijuna hodočasnika, pripomenuvši da se u Međugorju najviše pažnje poklanja prodaji jeftinog nakita i kućama za iznajmljivanje hodočasnicima. Biskup je nazvao međugorska 'pojavljivanja Gospe' skandalom i 'djelom samog vraga', navodeći kako se u Vatikanu sve više čuju glasovi koji traže konačan 'obračun' s prevarantima

Za razliku od don Gemme, jedan drugi talijanski svećenik i egzorcist don Ambrogio Villa, iz Milanske biskupije, svjedočio je o osobnom iskustvu iz Međugorja, priznavši kako je poželio posvjedočiti i jedno iskustvo koje je imao u molitvi egzorcizma nad jednom opsjednutom osobom. U tijeku molitve, pustio je poznatu pjesmu: „Gospa majka moja…“ Na to je, tvrdio je svećenik, nečisti duh uzviknuo: „Tamo nema nikoga…“ Don Ambroggio je na to odgovorio: „Budući da si ti duh laži, tamo znači ima nešto!“ Na to demon, kaže don Ambroggio, potpuno mijenja ton govora i kaže: „Ona ljubi svu svoju djecu! Ona plače za svojom djecom!“

- I zatim je demon nadodao jednu frazu koju nikako nisam očekivao: „Ono mjesto je naš pakao na zemlji!“- pričao je don Ambroggio.

Znanstvenici: Nema dokaza da se radi o natprirodnim stvarima

Slično iskustvo imao je i spomenuti egzorcist don Gabriele Amorth, tvrdeći da mu je demon sam prisiljen na poslušnost tijekom egzorcizma rekao da mrzi Međugorje.

'Lijek protiv Sotone je u Međugorju: “Međugorje je tvrđava protiv Sotone. Sotona mrzi Međugorje jer; Crkva i danas želi da nam Marija bude znak pouzdane nade i utjehe. … Po Njoj – po Mariji – Krist će paklenoj zmiji satrti glavu’, pripovijedao je Amorth.

Znanstvenici fenomene opsjednutosti klasificiraju kao mentalne poremećaje i čvrsto brane stav kako nema nikakvih egzaktnih dokaza da se radi o natprirodnim događajima.

