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POTRESNA SUDBINA

Argentinski nogometaš izgubio ženu i dvoje male djece u strašnom potresu u Venezueli

Piše Ivan Jukić,
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Argentinski nogometaš izgubio ženu i dvoje male djece u strašnom potresu u Venezueli
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Foto: Društvene mreže

Trejo je u Marítimo stigao početkom ove godine, nakon što je veći dio karijere proveo igrajući u Venezueli. Argentinski mediji navode kako su njegov otac i brat odmah doputovali iz Argentine kako bi mu pomogli tijekom potrage

Razorni potresi koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu odnijeli su još jednu obiteljsku tragediju. Nakon gotovo tri dana neizvjesnosti i očajničke potrage, spasilačke službe pronašle su tijela supruge i dvoje djece argentinskog nogometaša Lucasa Treja. Prema službenim podacima, u dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 život je izgubilo najmanje 1430 ljudi, dok se za desecima tisuća nestalih i dalje traga.

Tužnu vijest prvi je objavio obiteljski prijatelj i bivši nogometaš Edson Tortolero, koji je potvrdio da su pod ruševinama pronađeni Yanina Maranella te njihovo dvoje djece, Aarón i Ainhoa.

- Obavještavamo javnost u Venezueli i Argentini da su članovi obitelji Lucasa Treja pronađeni bez znakova života. Hvala svima na podršci i molimo za maksimalno poštovanje prema obitelji u ovim teškim trenucima - napisao je Tortolero.

Vijest je ubrzo potvrdio i venezuelanski prvoligaš Club Sport Marítimo de La Guaira, za koji nastupa 38-godišnji argentinski branič. Iz kluba su otkrili da je potraga za njegovom suprugom i djecom trajala čak 74 sata.

Foto: Društvene mreže

- Naš klub duboko žali zbog strašnog gubitka koji je pogodio obitelj Lucasa Treja. Nakon 74 sata neprekidne potrage, pronađeni su mrtvi. Molimo javnost da poštuje privatnost njegovih suigrača i rodbine - poručili su iz kluba.

Trejo je u Marítimo stigao početkom ove godine, nakon što je veći dio karijere proveo igrajući u Venezueli. Argentinski mediji navode kako su njegov otac i brat odmah doputovali iz Argentine kako bi mu pomogli tijekom potrage.

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Posebno je potresna objava koju je nogometaš uputio supruzi prije samo dva mjeseca, povodom njezina rođendana.

- Sretan rođendan, ljubavi moja! Blagoslov je što te imamo. S tobom je sve u životu lakše i ljepše - napisao je tada Trejo, ne sluteći da će njegova obitelj ubrzo stradati u jednoj od najvećih prirodnih katastrofa koje su pogodile Venezuelu posljednjih desetljeća.

Foto: Društvene mreže

Tragedija je pogodila i sam klub Marítimo. U potresima je život izgubio i 14-godišnji Victor Palacios, mladi nogometaš iz klupske škole, kao i članica klupskog osoblja Adriana Aranguren.

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