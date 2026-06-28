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Argentinskom igraču obitelj poginula u potresu u Venezueli, pod ruševinama je i odbojkaš...

Piše 24sata,
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Argentinskom igraču obitelj poginula u potresu u Venezueli, pod ruševinama je i odbojkaš...
Foto: Instagram

Potres u Venezueli slomio je Lucasa Treja: u ruševinama je pronađena mrtva cijela njegova obitelj, a za kapetanom odbojkaške reprezentacije Willnerom Rivasom i dalje se traga

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Najteži mogući ishod dočekao je argentinskog nogometaša Lucasa Treja nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu. Cijela obitelj poginula mu je u potresu, a potraga se vodi i za kapetanom odbojkaške reprezentacije Venezuele.

Nakon višesatne potrage spasilačke službe izvukle su iz ruševina tijela Trejove supruge Yanine te njihove djece, sina Aarona i kćeri Ainhoe. Trejo je danima pokušavao doći do bilo kakve informacije o njima, čak je javno apelirao za pomoć, no na kraju su se ostvarili njegovi najgori strahovi.

U vrijeme potresa nogometaš se nalazio stotinama kilometara dalje. S momčadi je u Caracasu čekao kup-utakmicu, dok su njegova supruga i djeca ostali u Playa Grandeu. Čim je podrhtavanje tla prestalo, odmah je krenuo prema mjestu u kojem je živjela njegova obitelj, nadajući se da će ih pronaći žive.

Tuguje i odbojkaški savez Venezuele. Potres je srušio zgradu u kojoj je bio kapetan odbojkaške reprezentacije, Willner Rivas (29) sa svojom cijelom obitelji. Oni se i dalje vode kao nestali. Članovi obitelji, prijatelji i suigrači navodno su pokušali stupiti u kontakt s Rivasom odmah nakon što su se osjetili prvi potresi, no telefonske mreže već su bile u prekidu na velikom dijelu pogođenog područja.

Kako su sati prolazili, a zatim se pretvorili u dane bez ikakvih vijesti, zabrinutost je sve više rasla unutar Venezuelanskog odbojkaškog saveza, među njegovim suigračima iz reprezentacije te u cijeloj venezuelanskoj odbojkaškoj zajednici. Nažalost, prema zadnjim informacijama, još nisu pronađeni.

Katastrofa je pogodila velik dio Venezuele i iza sebe ostavila goleme posljedice. Prema posljednjim službenim podacima, život je izgubilo više od 1400 ljudi, dok se za desecima tisuća nestalih i dalje traga. Zbog velikog broja urušenih zgrada strahuje se da će konačna bilanca biti znatno teža.

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