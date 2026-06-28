Obavijesti

News

Komentari 0
VIŠE OD 50.000 NESTALIH

EU šalje pet milijuna eura hitne pomoći Venezueli nakon potresa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EU šalje pet milijuna eura hitne pomoći Venezueli nakon potresa
Foto: Maxwell Briceno

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je da je Europska unija osigurala pet milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli

Kallas je rekla da je razgovarala s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez kako bi izrazila solidarnost Europe s venezuelskim narodom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa VIDEO
Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa | Video: 24sata/reuters

- Aktivirali smo Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu, a nekoliko država članica već je poslalo timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje - napisala je Kallas.

JOŠ IMA ŽIVIH Venezuela: Dječak (11) spašen iz ruševina tri dana nakon potresa
Venezuela: Dječak (11) spašen iz ruševina tri dana nakon potresa

Dodala je da satelitski sustav EU-a Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je najpotrebnija. 

VIŠE OD 1400 POGINULIH Papa Lav je izrazio solidarnost zbog brojnih žrtava u Venezueli
Papa Lav je izrazio solidarnost zbog brojnih žrtava u Venezueli

Prema dosadašnjim podacima vlasti, najmanje je 1430 ljudi poginulo u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo.

VELIKA TRAGEDIJA Argentinskom igraču obitelj poginula u potresu u Venezueli, pod ruševinama je i odbojkaš...
Argentinskom igraču obitelj poginula u potresu u Venezueli, pod ruševinama je i odbojkaš...

Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'
UZNEMIRILO GRAĐANE

Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'

'Zvuk i malo je treslo', 'Čula se tutnjava', 'Jaka eksplozija', komentiraju građani iz Dalmacije
VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'
STRAH U STUBAKIMA

VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'

Nakon što je Općina Jakovlje pozvala u petak mještane na pojačan oprez nakon dojave da je na tom području uočena jedinka vuka, građani su sad snimili životinju nalik vuku i u Stubičkim Toplicama
STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića
Nemile scene na turniru

STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića

Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedan mladić (24) je uhićen. U tijeku je kriminalističko istraživanje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026