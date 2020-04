Potresni prizor: Rotvajlerica je tri dana čuvala mrtvog gazdu

Potresan prizor ugledao je u srijedu Saša Stojić iz Nove Gradiške kada je provirio kroz prozor male i trošne kuće u selu Šumetlica i vidio čovjeka kako nepomično leži na svom krevetu, a pored njega ženka rotvajlera. Možda bi to bila i uobičajena slika psa koji željno očekuje da mu se vlasnik probudi kako se bi poigrao sa njime no, u ovom slučaju sve je bilo tužno jer je tri dana za redom pas ležao pored mrtvog gazde.

Već iznemogla ženka po imenu Kiriza, koja nije jela ni pila tri dana, jedva se držala na nogama kada ju je Saša pozvao.

Foto: Privatni album

- Zapravo smo policija i mi dobili dojavu od ljudi iz sela koji su javili da vlasnik psa živi sam i već danima ne izlazi iz kuće. Nije se odazivao ni na pozive ni na kucanje na vrata, a kroz prozor su mogli vidjeti jedino da nepomično leži u kući. Policija nije bila sigurna da li će pas biti agresivan, jer radi se o velikom psu koji je već danima zatočen u kući i može reagirati svakako, pa su me pozvali u pomoć. Uzeo sam sredstvo za omamljivanje ali čim sam stao na vrata kuće i pozvao psa imenom ona je počela mahati repom. Jedva se uspjela ustati i doći do mene koliko je bila iznemogla.

Odmah sam otkrio da je to zapravo velika maza od psa. Malo sam ju pomazio, a ona me je tužno pogledala i vratila se pored gazde. U kući je bilo iznimno toplo jer je cijelo vrijeme radila grijalica pa ju je i to dehidriralo. Sreća pa nije došlo do požara. Odveo sam psa, a mrtvozornik je konstatirao smrt vlasnika koji je imao oko 70-tak godina. Kasnije se doznalo da je umro prirodnom smrću - priča Saša Stojić, jedan od osnivača Udruge za zaštitu životinja 'Novogradiške njuške' koja svakodnevno brine od 50-tak pasa u tom kraju. Saša je priču podijelio i na svom Facebook profilu i kada je napisao da će pas ići u sklonište jer njen vlasnik nema rodbine u Hrvatskoj, obzirom da mu djeca žive u Italiji i zbog pandemije ne mogu doći doma, mnoštvo ljudi se javilo i ponudilo smještaj.

Foto: Privatni album No, tek sutradan Saša je otkrio da je rotvajlerica otrovana.

- U skloništu je počela povraćati krv. Pregledali smo je i shvatili da je otrovana. Odmah smo joj dali terapiju i dobro se oporavlja. Kiriza ima osam godina, socijalizirana je i veoma prijateljski nastrojena. Veterinari su rekli da ima i neki problem sa kukovima, kao i neurološki poremećaj zbog kojega često mokri. Nije bila njegovana, ali ju je vlasnik volio iako se o njoj nije mogao adekvatno brinuti. Pretpostavljamo da je otrov pojela u kući jer je bilo razbacanog otrova po prozoru. Djeca vlasnika psa žive u Italiji i zamolili su me da samo privremeno zbrinem psa obzirom da ga oni žele uzeti kada se vrate u Hrvatsku jer to je sada jedino što im je ostalo od oca. Sada je pas kod jedne obitelji iz Šumetlice, koja poznaje vlasnika, imaju dvorište po kojemu Kiriza već pomalo trčkara - kaže Saša dodajući kako je i nesretni čovjek, koji je tri dana ležao mrtav u svojoj kući, na kraju i pokopan.

