Potrošačka košarica: Maslac je četiri puta skuplji nego 2006.

Prvu veliku analizu cijena u 24sata objavili smo 26. svibnja 2006. Tad smo bili u sedam trgovačkih centara u Zagrebu, a od toga danas rade još dva, Konzum i Kaufland. Analizu ista 64 proizvoda objavili smo i 12. ožujka 2015.

Tad su radila još tri trgovačka lanca iz prve analize, Billa, Kaufland i Konzum, a bili smo i u još dva, Intersparu i Plodinama. Te smo obišli i za današnju analizu. Lidl nismo uvrstili jer imaju najviše proizvoda vlastite robne marke i nema svih iz naše tablice. Godine 2006. radili su i Getro, Mercator, Kerum te Ipercoop, a danas više nema ni Bille. PDV je 2006. bio 22% na sve osim na kruh i mlijeko na koje nije bilo poreza. Na većinu proizvoda PDV je porastao, pa je osnovna stopa 25%, a na kruh i mlijeko pet posto. Manji PDV je jedino na ulje, šećer i dječju hranu te sad, kao i 2015., iznosi 13 posto. Prosječna plaća 2006. bila je 4603 kune, 2015. je bila 5594 kune, a 2019. bila je 6457 kuna.

Najveća razlika između 2006. i danas je u cijeni maslaca koji je sad četiri puta skuplji.

- Maslacu cijena jako varira ovisno o ponudi i potražnji. Još nismo bili u EU 2006., a od tada su se mijenjale cijene mlijeka. Maslac je najjeftiniji bio nakon uvođenja embarga Rusiji, kad je u EU bilo puno viška mliječnih proizvoda - rekao je Branko Bobetić, direktor udruženja Croatiastočar.

U tih 14 godina više puta se promijenila ambalaža Podravkina pekmeza od šljiva. Imao je 870 grama 2006., pa je 2015. imao 680 grama, a sad je u staklenki od 850 grama. Napolitanke su 2006. imale kilogram, a 2015. su imale 840 grama, kao i danas. Salata se 2006. prodavala na kilograme, 2015. i danas po komadu, a imaju između 330 i 440 grama.

Analiza je 2006. pokazala da je 57,67 kuna razlika između košarice u najskupljoj i najjeftinijoj prodavaonici pri kupnji 65 proizvoda. Devet godina kasnije za 64 proizvoda razlika je bila 70,77 kuna između košarica u pet trgovačkih centara. Opet je najpovoljniji bio Kaufland, a najskuplja Billa. Iako su već 2015. cijene bile ujednačene, razlika se stvorila zbog proizvoda koji su tad bili na akciji.

Za današnju analizu uzeli smo 20 proizvoda čije su se cijene najviše promijenile ili tek neznatno, kao što je to kod Cedevite koja je sad čak malo jeftinija. Mliječna čokolada Milka je 2006. imala 100 grama, devet godina kasnije samo je u Kauflandu imala toliko, a drugdje 80 grama, koliko ima i sad. Najjeftinija Milka je 2006. stajala 5,97 kuna, a bilo ih je i po 8,31. Između 6,89 i 7,99 kuna stajala je Milka 2015., a sad je od 7,89 do 8,99. Na akcijama se može naći i po 4,99 kuna što je jeftinije nego prije 14 godina, a sad je PDV tri posto veći. Lino lada od 400 grama je 2006. stajala između 19,97 i 21,42 kune, 2015. je bila od 16,99 do 20,99 kuna, a sad je svugdje 23,49 kuna. Barilla špageti od pola kilograma prije 14 godina stajali su između 5,49 i 6,02 kune, devet godina kasnije bili su oko 50% skuplji i stajali su 8,49 - 8,99 kuna.

Sad im je cijena između 8,99 i 9,99, a na akcijama se mogu kupiti po 4,99 kuna što je jeftinije nego prije 14 godina. Zvijezda suncokretovo ulje ima sličnu cijenu kao prije 14 godina, no prije pet godina, nakon smanjenja PDV-a s 25 na 13 posto, bilo je nešto jeftinije. Nescafe je 2006. u šest prodavaonica stajao više od 54 kune, a u jednoj 48, vjerojatno na akciji. Prije pet godina bio je 45, danas je 50 kuna, a na akciji tih limenki ima i za 30-ak kuna. Gavrilovićeva pašteta prije 14 godina u većini prodavaonica stajala je manje od 5, a sad je od 8,50 ili 9 kuna.

Tema: Hrvatska