Hrvati kupuju: Potrošnja je porasla 32. mjesec zaredom

U Hrvatskoj je u studenom potrošnja u maloprodaji porasla već 32. mjesec zaredom na godišnjoj razini, što ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u utorak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u studenom, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno pala za 2,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, no u odnosu na studeni prošle godine porasla je za 1,4 posto.

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 32. mjesec zaredom na godišnjoj razini, ali sporije nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 4,1 posto.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima pao za 2,6 posto, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima, osim trgovine motornim gorivima i mazivima, porastao za 4,1 posto.

U prvih 11 mjeseci ove godine promet od trgovine na malo porastao je za 3,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuju podaci DZS-a.

Nastavlja se stabilan rast gospodarstva

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u studenom ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i u četvrtom tromjesečju ove godine.

Prema podacima DZS-a, u trećem je tromjesečju BDP porastao već 19. kvartal zaredom, za 2,3 posto na godišnjoj razini.