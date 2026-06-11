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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Potvrđen još jedan novi slučaj afričke svinjske kuge u Slavoniji

Piše HINA,
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Potvrđen još jedan novi slučaj afričke svinjske kuge u Slavoniji
Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na gospodarstvu u Šaptinovcima potvrđen je novi slučaj afričke svinjske kuge. Dvije svinje su uginule, a treća je usmrćena prema propisanim mjerama. Ministarstvo najavljuje uvođenje zona ograničenja.

Afrička svinjska kuga ponovno je potvrđena na objektu s držanim svinjama u Šaptinovcima u općini Đurđenovac, na području Osječko-baranjske županije, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge, nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. Na objektu su se nalazile tri svinje. Dvije su uginule, pri čemu je jedna od njih uzorkovana i potvrđena pozitivna na afričku svinjsku kugu, dok je treća, preostala svinja usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim mjerama. Odmah po zaprimljenom pozitivnom laboratorijskom izvješću proveden je inspekcijski nadzor te su provedene sve mjere kontrole i suzbijanja bolesti.

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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva će, po prikupljanju svih potrebnih informacija, odrediti zone ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja, u kojima će se primjenjivati posebne mjere vezane uz ograničenja premještanja živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te druge propisane mjere.

Ministarstvo poljoprivrede u utorak je izvijestilo da je potvrđen slučaj afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

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Prethodno je ministarstvo poljoprivrede, zbog utvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge donijelo rješenje kojim se u već ranije određenim zonama ograničenja I i III zbog ASK određuju dodatne zone ograničenja koje obuhvaćaju zonu zaštite za naselja Ivanovo, Bockovac, Blanje i Cret Viljevski u općini Viljevo te zonu nadziranja za naselja Donji Miholjac, Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci i Radikovci u Gradu Donjem Miholjcu; naselja Krunoslavje, Kapelna i Viljevo u općini Viljevo i naselja Kućanci i Šljivoševci u općini Magadenovac.

Ministarstvo poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje biosigurnosti s ciljem zaštite uzgojnih objekata i cjelokupne svinjogojske proizvodnje.

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