Nakon potvrđenog slučaja bolesti na gospodarstvu u Ivanovu kod Viljeva, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je dodatne zone ograničenja u Osječko-baranjskoj županiji kako bi spriječilo širenje zaraze.
Alarm u Slavoniji: Nakon pojave zaraze afričke svinjske kuge određene nova ograničenja
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srijedu je zbog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) na području Osječko- baranjske županiji, donijelo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u toj županiji. Rješenjem se u već ranije određenim zonama ograničenja I i III zbog ASK određuju dodatne zone ograničenja koje obuhvaćaju zonu zaštite za naselja Ivanovo, Bockovac, Blanje i Cret Viljevski u općini Viljevo te zonu nadziranja za naselja Donji Miholjac, Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci i Radikovci u Gradu Donjem Miholjcu; naselja Krunoslavje, Kapelna i Viljevo u općini Viljevo i naselja Kućanci i Šljivoševci u općini Magadenovac. Kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti, u zonama zoni zaštite i nadziranja provode se mjere u skladu s Delegiranom uredbom (EU) i važećom Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, obavilo je Ministarstvo na svojim internetskim stranicama.
Na zahvaćenom objektu odrađene su sve mjere suzbijanja bolesti koje uključuju usmrćivanje svih svinja te njihovo neškodljivo uklanjanje i preliminarnu dezinfekciju.
Ministarstvo poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje biosigurnosti s ciljem zaštite uzgojnih objekata i cjelokupne svinjogojske proizvodnje.
Ministarstvo poljoprivrede u utorak je izvijestilo da je potvrđen slučaj afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.
Odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju obvezno usmrćivanje sve 62 životinje te njihovo neškodljivo uklanjanje.
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