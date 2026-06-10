Alarm u Slavoniji: Nakon pojave zaraze afričke svinjske kuge određene nova ograničenja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srijedu je zbog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) na području Osječko- baranjske županiji, donijelo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u toj županiji. Rješenjem se u već ranije određenim zonama ograničenja I i III zbog ASK određuju dodatne zone ograničenja koje obuhvaćaju zonu zaštite za naselja Ivanovo, Bockovac, Blanje i Cret Viljevski u općini Viljevo te zonu nadziranja za naselja Donji Miholjac, Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci i Radikovci u Gradu Donjem Miholjcu; naselja Krunoslavje, Kapelna i Viljevo u općini Viljevo i naselja Kućanci i Šljivoševci u općini Magadenovac. Kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti, u zonama zoni zaštite i nadziranja provode se mjere u skladu s Delegiranom uredbom (EU) i važećom Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, obavilo je Ministarstvo na svojim internetskim stranicama.





Na zahvaćenom objektu odrađene su sve mjere suzbijanja bolesti koje uključuju usmrćivanje svih svinja te njihovo neškodljivo uklanjanje i preliminarnu dezinfekciju.



Ministarstvo poziva na odgovorno ponašanje i poštivanje biosigurnosti s ciljem zaštite uzgojnih objekata i cjelokupne svinjogojske proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede u utorak je izvijestilo da je potvrđen slučaj afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

Odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju obvezno usmrćivanje sve 62 životinje te njihovo neškodljivo uklanjanje.