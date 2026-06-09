Virus potvrđen u naselju Ivanovo u Osječko-baranjskoj županiji, uvedene mjere kontrole i zone ograničenja, a ministarstvo poziva na strogo poštivanje biosigurnosti
Afrička svinjska kuga ponovno hara Slavonijom: U jednom objektu eutanazira se 62 svinje
Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je u utorak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. U ministarstvo je stigao pozitivan nalaz Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je utvrđen virus afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji. Odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju obvezno usmrćivanje svih prijemljivih životinja na objektu, a ima ih 62, te njihovo neškodljivo uklanjanje. U tijeku je provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata.
Objekt na kojem je potvrđena afrička svinjska kuga već se nalazi u zoni ograničenja III koja je prethodno određena zbog izbijanja afričke svinjske kuge.
Ministarstvo će dodatno odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja unutar zone III u kojima će se provoditi dodatne mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, kaže se u priopćenju.
Najavljuje se da će se u petak, 12. lipnja u Osijeku održati radni sastanak nadležnih službi na kojem će se utvrditi daljnje mjere odgovora na pojavu bolesti.
Ministarstvo poziva sve uzgajivače svinja na dosljedno poštivanje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama i žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru.
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