Obavijesti

News

Komentari 8
EPIDEMIJA NE STAJE

Afrička svinjska kuga ponovno hara Slavonijom: U jednom objektu eutanazira se 62 svinje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Afrička svinjska kuga ponovno hara Slavonijom: U jednom objektu eutanazira se 62 svinje
Foto: Profimedia - ILUSTRACIJA

Virus potvrđen u naselju Ivanovo u Osječko-baranjskoj županiji, uvedene mjere kontrole i zone ograničenja, a ministarstvo poziva na strogo poštivanje biosigurnosti

Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je u utorak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. U ministarstvo je stigao pozitivan nalaz Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je utvrđen virus afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji. Odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju obvezno usmrćivanje svih prijemljivih životinja na objektu, a ima ih 62, te njihovo neškodljivo uklanjanje. U tijeku je provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata.

OPASAN VIRUS Održan sastanak o problemu afričke svinjske kuge. Evo koji je plan za suzbijanje bolesti...
Održan sastanak o problemu afričke svinjske kuge. Evo koji je plan za suzbijanje bolesti...

Objekt na kojem je potvrđena afrička svinjska kuga već se nalazi u zoni ograničenja III koja je prethodno određena zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Ministarstvo će dodatno odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja unutar zone III u kojima će se provoditi dodatne mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, kaže se u priopćenju.

OBJEKT S DOMAĆIM SVINJAMA Potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge, prvi u 2026.
Potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge, prvi u 2026.

Najavljuje se da će se u petak, 12. lipnja u Osijeku održati radni sastanak nadležnih službi na kojem će se utvrditi daljnje mjere odgovora na pojavu bolesti.

Ministarstvo poziva sve uzgajivače svinja na dosljedno poštivanje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama i žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'
Velika tuga

Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'

U teškoj nesreći poginulo četvero ljudi. Vozač (44) zabio se frontalno u auto bračnog para iz Gradine. Iza njih ostalo dvoje djece
Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih
PAD MANJEG ZRAKOPLOVA

Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih

Na mjestu nesreće još su policijski službenici, a područje pada letjelice ograđeno je. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026