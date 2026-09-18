Potvrđena optužnica protiv Jurice Lovrinčevića

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda potvrdilo je u četvrtak optužnicu protiv Jurice Lovrinčevića za aferu Mreža u kojoj se taj bivši savjetnik u Ministarstvu gospodarstva tereti za trgovanje utjecajem, doznaje se na sudu.

Optužnica protiv Lovriničevića, savjetnika bivšeg ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića koji je nakon ovog slučaja podnio ostavku, potvrđena je dva tjedna nakon što je Visoki kazneni sud (VKS) ocijenio da su snimke razgovora između novinara Marina Vlahovića i Lovrinčevića zakonit dokaz.

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je ranije ocijenilo da slučaj nije toliko značajan da bi se nezakonito snimljene snimke proglasile zakonitima.

Međutim, VKS je zaključio da se radi o značajnom događaju u kojem težina počinjenog kaznenog djela preteže nad zaštitom privatnosti budući da je Lovrinčević u trenutku nastajanja snimki bio ministrov savjetnik.

Uskokova optužnica tereti Lovrinčevića da je od listopada do 12. prosinca 2023., koristeći autoritet svojih funkcija, obećao suradniku Mreže TV Marinu Vlahoviću financiranje s oko 90.000 eura koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao uplatiti Mreži TV za oglašavanje kampanje Fonda.

Potom je Lovrinčević, prema navodima Uskoka, preko Vlahovića zatražio od direktora Mreže TV Saše Englera da dio tog novca proslijedi Vlahoviću. Međutim, Vlahović je tajno snimio Lovrinčevića, a transkripte tih razgovora objavio je krajem prošle godine tjednik Nacional.

Filipović tvrdio da nije ništa znao, ali je preuzeo političku odgovornost

Prema sumnjama Uskoka, Lovrinčević je nakon dogovora zatražio da Fond u toj kampanji oglašavanja angažira Mrežu TV, dok su čelnici Fonda, s obzirom na Lovrinčevićev kredibilitet kao savjetnika ministra, to i prihvatili.

Potom je Lovrinčević posredstvom Vlahovića navodno zatražio od direktora Mreže TV, pozivajući se na autoritet svojih dužnosti i financijski značaj tog poslovnog angažman, da se na temelju lažnog ugovora i računa za fiktivne usluge s računa TV postaje isplati dio novca koji će joj uplatiti Fond te da se u gotovini preda Vlahoviću.

"Nakon toga je ta osoba angažirala jedno trgovačko društvo za izradu neistinite poslovne dokumentacije potrebne za isplatu novca s računa TV postaje, a to društvo je s TV postajom zaključilo ugovor na temelju kojeg je TV postaji ispostavljen račun društva od 28. studenoga 2023., iako za to nije bilo osnove jer usluge navedene u računu nisu nikad izvršene", objavilo je ranije tužiteljstvo.

Mediji su pisali da je Lovrinčevića i Vlahovića spojio Marko Ljubić, voditelj i urednik koji je tada radio na istoj televiziji. Iako se našao u transkriptima razgovora između Lovrinčevića i Vlahovića, u kontekstu toga da je s njima trebao dijeliti novac, a koje je Vlahović tajno snimao, Ljubić je rekao da Vlahović laže i da nisu dijelili nikakav novac.

Nakon što je otišao s ministarske dužnosti Filipović je kazao da o curenju javnog novca u medije nije ništa znao, ali da preuzima političku odgovornost.