Potvrđena optužnica vojniku, bivšem suprugu i pomagaču za ubojstvo Andreje i Marijana

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu na zatvorenoj sjednici u 14 sati potvrdilo je optužnicu protiv Matije Mašale, Andreja Bajca i Frana Radinovića.

Prema optužnici, tadašnji vojnik i pripadnik počasne straže predsjednika Milanovića, ispalio je 13. lipnja 2025. u garaži stambene zgrade u Ulici Črna voda u Zagrebu 16 hitaca u mladi par kad nedugo nakon što su sjeli u automobil da bi otišli po Andrejinu kćer kod njenog bivšeg supruga Andreja Bajca. Tužiteljstvo vjeruje da mu je u svemu pomogao Fran Radinović, prijatelj koji je bio zadužen za dovoženje Mašalinog automobila do obližnje ulice, skidanje trake kojom su zamaskirali Mašalin motor i odvoženje tog motora do Mašaline zgrade u Sesvetama.

Bajac je, prema optužbama, naručio njihovo ubojstvo od Mašale i Radinovića i to za 20 tisuća eura u dijelovima motora. Radinović je, kako smo već pisali, istražiteljima sve priznao i rekao da mu je Mašala zaprijetio da će i njega ubiti ako ne sudjeluje ili nekome kaže što se događa. Optužno vijeće Županjskog suda u Zagrebu u 14 sati će odlučivati o tome hoće li optužnicu i potvrditi.

Spis je inače proveo pola godine na Visokom kaznenom sudu jer su se odvjetnici Matije Mašale i Andreja Bajca žalili na zakonitost dokaza, odnosno tvrde da poruke među osumnjičenima nisu pribavljene onako kako je u nalozima bilo navedeno. No VKS je očito potvrdio stav suda da su dokazi zakoniti. Ako budu osuđeni, prijeti im i do 40 godina zatvora. Pa čak i Bajcu koji nije bio na mjestu zločina, jer se poticanje na ubojstvo kažnjava kao da je poticatelj sam ubojica. On je optužen za dva kaznena djela. Jedno je poticanje na femicid, odnosno da je naručio ubojstvo svoje bivše supruge. To je prvi put u Hrvatskoj da je itko optužen za to kazneno djelo. Drugo je poticanje na teško ubojstvo iz koristoljublja, osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda u odnosu na Marijana. Mašala je optužen za dva teška ubojstva na 'podmukao način' iz koristoljublja. Radinović je optužen za pomaganje u dva teška ubojstva, za što ga se po zakonu može osuditi kao da je sam povukao okidač.