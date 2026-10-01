Sud odlučuje o optužnici protiv vojnika, bivšeg i pomagača za ubojstvo Andreje i Marijana

Obitelji Andreje Kosinec i Marijana Cerovečkog svoje su najmilije izgubili prije 475 dana u teškom ubojstvu. Prema optužnici, tadašnji vojnik i pripadnik počasne straže predsjednika Milanovića, ispalio je 16 hitaca u mladi par kad nedugo nakon što su sjeli u automobil da bi otišli po Andrejinu kćer kod njenog bivšeg supruga Andreja Bajca. Tužiteljstvo vjeruje da mu je u svemu pomogao Fran Radinović, prijatelj koji je bio zadužen za dovoženje Mašalinog automobila do obližnje ulice, skidanje trake kojom su zamaskirali Mašalin motor i odvoženje tog motora do Mašaline zgrade u Sesvetama.

Foto: Privatni album/

Bajac je, prema optužbama, naručio njihovo ubojstvo od Mašale i Radinovića i to za 20 tisuća eura u dijelovima motora. Radinović je, kako smo već pisali, istražiteljima sve priznao i rekao da mu je Mašala zaprijetio da će i njega ubiti ako ne sudjeluje ili nekome kaže što se događa. Optužno vijeće Županjskog suda u Zagrebu u 14 sati će odlučivati o tome hoće li optužnicu i potvrditi.

Spis je inače proveo pola godine na Visokom kaznenom sudu jer su se odvjetnici Matije Mašale i Andreja Bajca žalili na zakonitost dokaza, odnosno tvrde da poruke među osumnjičenima nisu pribavljene onako kako je u nalozima bilo navedeno.

Ako budu osuđeni, prijeti im i do 40 godina zatvora. Pa čak i Bajcu koji nije bio na mjestu zločina, jer se poticanje na ubojstvo kažnjava kao da je poticatelj sam ubojica. On je optužen za dva kaznena djela. Jedno je poticanje na femicid, odnosno da je naručio ubojstvo svoje bivše supruge. To je prvi put u Hrvatskoj da je itko optužen za to kazneno djelo. Drugo je poticanje na teško ubojstvo iz koristoljublja, osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda u odnosu na Marijana. Mašala je optužen za dva teška ubojstva na 'podmukao način' iz koristoljublja. Radinović je optužen za pomaganje u dva teška ubojstva, za što ga se po zakonu može osuditi kao da je sam povukao okidač.

Matija Mašala, kako se sumnja, izašao je iz tame i u Marijana ispalio dva metka, u Andreu 14. Sjeo je na svoj motor, kojeg su on i njegov pomagač Radinović oblijepili narančastim trakama u nadi da se tako neće prepoznati specifični zlatni detalji. Zaputio se prema obližnjoj ulici gdje ga je čekao Radinović, s njegovim automobilom s personaliziranim tablicama. Presvukao se, skinuli su narančaste trake, Radinović je motocikl ostavio ispred Mašaline zgrade u Sesvetama, a Mašala je otišao na svoj posao na Pantovčak, jer je bio pripadnik počasno zaštitne bojne predsjednika države. Mislili su da imaju savršeni plan, međutim, odali su ih telefoni, nadzorne kamere kuća, stanovnici koji su ih vidjeli, a na kraju je priznao i sam Radinović.

Čak je policiji predao svoju pištoljsku cijev koju je Mašala stavio na svoj službeni pištolj kako bi probao forenzičarima otežati posao. Bajac je u vrijeme dok je Andrea trebala doći po kćer igrao PlayStation i snimao se, u nadi da će si tako zacementirati alibi. Prema optužnici, Bajac je Mašalu 'angažirao' u svibnju, svega mjesec dana prije ubojstva. U isto vrijeme, Visoki prekršajni sud je odbio žalbu policije na oslobađajuću presudu za Bajca, kojeg je Andrea prijavila za fizičko nasilje uslijed kojeg nije nastala ozljeda. Kako smo već pisali, policija je napisala krivi datum kad se dogodio prekršaj, a onda se nitko od njih nije pojavio na sudu da ispravi tu pogrešku.