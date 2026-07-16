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Potvrdila vojska! SAD šestu noć zaredom bombardira Iran

Piše HINA,
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Potvrdila vojska! SAD šestu noć zaredom bombardira Iran
Foto: Dlawer/X
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Sjedinjene Američke Države pokrenule su u četvrtak novi val zračnih napada na Iran, „šestu uzastopnu noć”, objavila je američka vojska

Bombardiranje je započelo u 18,00 sati po GMT-u, a cilj mu je „nastaviti oslabljivati iranske vojne sposobnosti”, objavilo je američko Zapovjedništvo za Bliski istok na platformi X.

Sukobi između Washingtona i Teherana ponovno su izbili 7. srpnja nakon napada na brodove u Perzijskom zaljevu, za koje SAD odgovornost pripisuje Iranu.

Napadi koji su uslijedili dosad su najintenzivniji od prekida vatre u travnju te potkopavaju diplomatske napore usmjerene na postizanje trajnog okončanja sukoba.

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