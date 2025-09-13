Obavijesti

TRAGEDIJA U ŠPANJOLSKOJ

Povećava se broj ozlijeđenih iz kafića u Madridu: Najmanje 25 ljudi, a eksplodirao je plin...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Povećava se broj ozlijeđenih iz kafića u Madridu: Najmanje 25 ljudi, a eksplodirao je plin...
Foto: Madrid Emergency Services/REUTER

Nesreće s plinskim bocama nisu novost u Madridu, a smrtonosna se dogodila u siječnju 2021. u zgradi u centru kada su poginule četiri osobe...

Najmanje 25 osoba je ozlijeđeno u subotu u eksploziji plina u jednom lokalu na jugoistoku Madrida, po posljednjim informacijama iz službe hitne pomoći.

Do eksplozije je došlo oko 15 sati u radničkoj četvrti Vallecas. Bar je u eksploziji kompletno uništen, a oštećena je i obližnja zgrada iz koje su evakuirani stanari.

SLUŽBE NA TERENU Eksplozija u kafiću u Madridu: 14 ozlijeđenih ljudi, jedan teško
Eksplozija u kafiću u Madridu: 14 ozlijeđenih ljudi, jedan teško

"Naše hitne službe neumorno rade ondje", napisao je na društvenim mrežama gradonačelnik Jose Luis Martinez - Almeida.

Vatrogasci se nalaze na terenu, a policija nastoji ustanoviti što je točno dovelo do eksplozije. Tri su osobe teško ozlijeđene.

Španjolski mediji, pozivajući se na prve informacije vatrogasne službe, izvijestili su da je eksploziju vjerojatno uzrokovalo curenje plina.

Explosion in a cafe in Madrid
Foto: Madrid Emergency Services/REUTER

Eksplozija se dogodila u dijelu grada gdje žive brojni emigranti.

"U tom dijelu su stare zgrade i loša infrastruktura" , rekao je Diarmuid Hayes, stanovnik Vallecasa, za Hinu.

Nesreće s plinskim bocama nisu novost u Madridu, a smrtonosna se dogodila u siječnju 2021. u zgradi u centru kada su poginule četiri osobe.

